KANJE VEST MI JE NAPRAVIO HAOS: Karleuša konačno progovorila do detalja o čuvenom američkom reperu, PA SPOMENULA RAT U UKRAJINI

U medijima se već danim priča o tome da je Jelenu Karleušu na Instagramu zapratio ni manje ni više nego Kanje Vest.

Pošto je njegova priča sa Kim Kardašijan završena, tračevi su odmah krenuli. A da li u ovoj priči ima nešto više od klika na ovoj društvenoj mreži otkrila je za televiziju Kurir upravo Jelena Karleuša.

foto: Kurir Televizija

- Samo mi haos napravo po medijima i na društvenim mrežama, tako da nemam ja ništa od toga što je on mene zapratio - rekla je Jelena Karleuša.

A da li ju je samo zapratio ili su se i dopisivali Jelena je htela da ostane tajnovita.

- E, pa, mnogo me pitaš. Htela sam da kažem da ni ne znam ko je Kanje Vest, ali to bi bilo baš glupo i bezveze. Nije mi pisao. Nemamo nikakav kontakt. Ne znam zašto me je zapratio, nikad se ništa neće desiti mimo tog praćenja. Znači, zaboravite na njega - kaže Karleuša.

foto: Kurir Televizija

Karleuša kaže da nije ni znala da je Kanje Vest toliko popularan u Srbiji, ali dodaje i da je skrenula pažnju sa rata u Ukrajini.

- Moram da kažem da je on očigledno jedna velika svetska zvezda čim je jedan glupi follow napravio takav jedan haos. Ja sam se zbog fore i i zbog hajpa slikala u njegovim patikama, nisam ni sanjala da se u Srbiji ljudi toliko interesuju zbog njega, čak je i rat između Rusije i Ukrajine pao u drugi plan, zbog toga. Iskreno mislim da je on mene sasvim slučajno zapratio - rekla je Kareluša.

foto: Kurir Televizija

