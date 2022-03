KANJE VEST ZAPRATIO JK, FANOVI TVRDE: Ostvarilo se proročanstvo Zorice Marković, Karleuša će se udati za repera! Ovo su DETALJI!

Nakon što je kao bomba odjeknula vest da je bivši muž svetski poznate starlete Kim Kardašijan zapratio Jelenu Karleušu, društvenim mrežama masovno se šeruju snimci i slike s raznim foruma o toj temi.

Najviše pažnje privukao je post koji podseća na priču od pre nekoliko godina iz rijalitija "Akademija debelih". Tada je Zorica Marković na imanju pričala sa Divnom Karleušom o tome kako joj je jedan prorok predvideo da će Jelena otići u Ameriku i da će tamo živeti zajedno sa bogatim Amerikancem. Korisnici društvenih mreža odmah su to iskoristili i povezali da je došao taj dan, a da je Amerikanac zapravo bivši muž Kim Kardašijan.

- Samo ću da vam kažem da je Zorica Marković videla u kartama da će Jelenin treći muž da bude Amerikanac. Rekla je to Divni kad su bile u onom rijaliti kampu za debele - navedeno je u postu, koji ima nekoliko hiljada lajkova i šerova na Instagramu. Ovim povodom pozvali smo Markovićevu. - Uh, sunce te je*alo, kad je to bilo... Jeste, pričala sam o nekom vidovnjaku, ali ne ovako kako piše u postu. Divna i ja smo mislile da nas ne snimaju. Neka joj je laka zemlja, bila je divna žena. I u fazonu, neki čovek je video da će Jelena da se uda za Amerikanca. Sećam se da Divni nije bilo pravo kad je to čula. Ali mi smo se tada zezale. Nije bilo ništa ozbiljno - prisetila se ona.

Markovićeva ima stav o tome što se njeni lik i delo masovno upotrebljavaju na mrežama. - Do jaja je što je tako sad to iskorišćeno za zajebanciju, ali na toj zajebanciji uzeše pare oni, a ja ništa. Bila bih najbogatija žena da sam imala trideset odsto od svojih fora. Možda se i potrudim da naplatim to, jer ima načina, nije kasno. Zarađuju pare na meni, a meni nema ni za sladoled. Neka mi ostave bar za sardinu i paštetu, ali i sladoled sa vanilom. Znam da će da zgrnu milione, jer to ti je ona dobra stara "nit luk jeo, nit mirisao". Toliko su me iscedili kao limun na milion načina, to su milionski pregledi, a šta ja pušim - ka*u, izvinjavam se što sam prosta - poručila je pevačica. Podsetimo, Karleuša ranije nije pratila Kanjea, a nakon što je on nju zapratio na Instagramu, pop zvezda mu je uzvratila.Vest godinama već zna ko je Jelena, s obzirom na to da su američki mediji ranije brujali da Kim stajlinzima i frizurom kopira Karleušu.

Ljiljana Stanišić

