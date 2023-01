VELIKI INTERVJU LUNE I MARKA! Progovorili o PRINOVI: "Marko bi voleo SINA" Ova želja im je OSTALA NEOSTVARENA!

Bračni par Luna Đogani i Marko Miljković u intervju su odgovorili na sva pitanja koja intrigiraju javnost, pa su se dotakli svih lepih i manje lepih događaja koji su obeleželi 2022. godinu.

Kako vaspitavate ćerkicu, ko je dobar a ko loš policajac?

- Sve radimo u dogovoru, trudimo se da maksimalno sve izbalansiramo. Nismo previše strogi, a ni blagi sa nam sutra sedi na glavi. Jako smo slični, ako jedan grdi, onda i drugi to podržava.

Da li su Anabela i Gagi razmazili unuku?

- Oni ne daju da se ton povisi na Miu. Stalno govore, ona je beba, ona ne zna. To je normalno, kada se dobije unuče to je potpuno neka druga dimenzija, ogromna ljubav i ja im to ne zameram. Treba da je vole i čuvaju, a mi smo tu da ih usmeravamo. Oboje su opčinjeni sa njom, slabi su na nju. Zove ih baka i dedi. Drago mi je da imaju tako lep odnos.

Da li imate potrebu da se osamite i imate neko vreme samo za vas dvoje?

- Naravno da imamo koristimo ga da maksimalno uživamo sami! Imamo jednu ženu koja nam pričuva dete kada neko od naših ne može, ali to je samo na par sati. Više su to neke naše obaveze, nego uživanje.

Da li možemo od tebe Marko da očekujemo da postaneš pevač?

- Mislim da bi to bio ozbiljan šok, a ne iznenađenje. Bolele bi uši ljude! - istakao je Miljković.

- Nije on ništa gori od mene, mislim da bi mogli da napravimo nešto i da napravimo neki duet, ali nećemo sada o tome, sve u svoje vreme. - istakla je Luna.

Ko od vas dvoje više troši?

- Slični smo po tom pitanju. Ja sam možda u nekoj sveri veći potrošač od Lune, a ona je u nekoj drugoj i kada staviš to na vagu tu smo. Trošim na restorane i auto. -reako je Marko.

- Ja ne trošim uopšte, sve trošim na Miu ako ćemo da budemo iskreni, a na sebe najmanje. - rekla je pevačica.

Da li si sujeverna, da li si nošila crveni veš za još veću sreću u ljubavi?

- Nisam sujeverna, prvo to, a drugo ne treba meni veš za te stvari. I tu ću da se zaustavim, rećiću samo tri tačkice.

Da li vam je ostala neka neostvarena želja?

- Iskreno, radovali smo se jako toj drugoj trudnoći želeli smo da dobijemo drugo dete, ali opet kažem mladi smo, zadravi smo, pravi biće dece, nije nam sada bilo suđeno. Bog će dati da to bude sledeće godine, to je neka naša željica. Želimo da budemo što bolji ljudi, supružnici i roditelji, da smo što uspešniji i da smo zdravi. - rekla je Luna.

- Slažem se, ne moram da ponavljam. - zaključio je Marko.

Da li bi više voleo da dobijete dečaka ili devojčicu?

- Iskren da budem, voleo bih da to bude sin, ali ako bude ćerkica volećemo je, samo je bitno da bude živo i zdravo.

Koliko bi voleli da imate dece?

- Voleleli bi da imao troje dece, to bi bila jedna simpatična banda, naravno ako ostanemo normalni posle drugog deteta, pošto nije lako odgajati decu.

Da li te popularnost promenila, da li ste se uobrazili?

- Nekad bih volela da me niko ne prepozna, ali ja sam ovaj put odabrala. Mislim da sam ostala ista i da se nisam promenila, uvek sam ostala ista i to mi je jako drago. Moji roditelji kada su bili najpopularniji devedesetih godina nisu dozvolili da ih slava i novac poremete, tako sam ja vaspitina. Treba ostati na zemlji, nikad ne znaš kada možeš da padneš. - kaže Luna.

- Mnogo sam ponosan na moju ženu, kako lepo priča. - kaže Marko.

Da li planirate neki novi biznis da pokrenete?

- Voleli bi da imamo više vremena da se posvetimo sređivanju i radovima na našem placu, pa ko zna možda napravimo neke apartmane, a u svakom slučaju će to biti naša mala oaza mira van Beograda u kojioj ćemo uživati. Krivo mi je što nismo to realizovali ove godine, nadam se da će do one tamo biti. Nikad se kod nas ne zna, razmišljamo u tom smeru, ako može da se izda i sebe da izdržava što da ne.

Kako se slažu Anabela i Gagi?

- Ne slažu se! Nekada je bolje u životu nemati odnos, nego ga imati po svaku cenu i da bude tenzija i negativna energija. Mi njih dvoje ne spajamo još uvek, svako od njih ima svoj život. Nema tu mržnje, zle krvi ali su odlučili da nemaju spoj u nekom manjem pitanja.

