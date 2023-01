KEBA MI JE UKRAO NAJVEĆI HIT! Nada Obrić otkrila STRAŠNU tajnu iz devedesetih i optužila kolegu: Ta pesma ga je PROSLAVILA!

Folk pevačica Nada Obrić u velikoj ispovesti otkriva da joj je Dragan Kojić Keba svojevremeno ukrao njen najveći hit!

foto: Kurir Televizija

Naime, ona je krajem osamdesetih snimila pesmu "Imala sam ljubav jednu", koju, kako kaže, zbog ratnih dešavanja na prostorima bivše Jugoslavije, nije uspela da ispromoviše na pravi način, pa je nakon rata planirala da je osveži i nastavi promociju.

Međutim, pevačica trvdi da ju je kolega Keba preduhitrio i prvi se progurao s njenom pesmom, te je 1996. uvrstio na svoj album, koji je i nazvao po Nadinoj numeri "Imao sam ljubav jednu".

- Nije se potrefilo, nije bilo slučajno. Pesmu sam snimila uoči samog rata, ne znajući da će da izbije haos. To je nenormalno krenulo da hvata publiku, pesma je buknula. Onda se desio rat. Pesme više nikoga nisu zanimale. Kada se stanje smirilo, sve vreme sam razmišljala da je ponovo snimim ili da je ponovo pustim i nastavim promociju - priseća se Nada za Srpski Telegraf i nastavlja:

foto: kurir tv

- Pesma je zaista krenula u mom izvođenju. Baš je krenula. Odjednom na televiziji vidim Kebu i čujem moju pesmu. Bila sam u šoku. Njemu se dopala, očigledno, kako i ne bi kada je odlična. On je to osetio!

Pevačicu je najviše pogodilo što Kojić s njom uopšte nije kontaktirao pre nego što je pustio u etar njen hit, s kojim se i sam proslavio.

- Keba me nije nazvao da me pita da li se slažem da uzme moju pesmu. Njemu je autor pesme to dozvolio, ja ništa nisam znala. Nikom ništa na kraju, a dobio je veliki hit - zaključila je ovu temu Obrićeva.

foto: Nemanja Nikolić

Kontaktiran je i Keba, da bi se čula i njegova strana priče, ali on se nije javljao na pozive.

U daljem razgovoru pevačica se osvrnula i na to što su je pojedini nedavno i sahranili, zbog čega najviše trpi njena porodica.

- Meni je to strašno! Ne znam odakle kome ideja da me sahrani?! Nedavno se pojavila i neka slika gde sam u postelji. To me je neko slikao. Nikada se nisam tako slikala. Je- dan čovek je napisao da sam umrla. Moja deca su bila u pa- nici. Jedva su preživeli. Doživeli su stres. Neki iz južne Srbije je to napisao. Nek me sahranjuju, ne zanima me. Cenim vas nekoliko novinara i to je to - kaže Obrićeva, koja je u više navrata otvoreno govorila o borbi s teškom bolešću, s kojom se nekoliko puta izborila, što očito nailazi na razne zloupotrebe da je proglašavaju i mrtvom.

foto: Kurir TV

Tako zluradim i morbidnim umovima, koji me sahranjuju na dnevnom nivou, suprotstavljam se time što izgledam bolje od mnogih. Govore mi da sam vitalnija čak i od decenijama mladih od mene. I dalje sam aktivna na estradi, snimam emisije i dajem inter- vjue, a ne zaobilaze me ni skandali, ali i s tim lagano izlazim na kraj kroz osmeh je poručila poznata pevačica.

(Kurir.rs/Srpski Telegraf)

