RAZVELI SE OGNJEN IZ BEOGRADSKOG SINDIKATA I BOJANA JANKOVIĆ! Evo kad je par stavio tačku na 15 godina ljubavi! Ovo su DETALJI!

Poznati reditelj i jedan od frontmena popularnog rep sastava Beogradski sindikat Ognjen Janković i nekadašnja voditeljka Bojana Janković razveli su se posle 15 godina ljubavi, saznaje Kurir.

foto: Damir Dervišagić

Par je poslednji put u javnosti viđen 2022. na premijeri filma "Zlatni dečko", a tačku na svoj odnos zvanično su stavili u maju prošle godine. Nakon sporazumnog razvoda ostali su u dobrim odnosima i zajedno će voditi računa o njihovo dvoje dece. Muzičar je napustio stan u kome su živeli, ali svaki slobodan trenutak koristi da bude sa svojim naslednicama.

foto: Zorana Jevtić

Ognjen Janković juče nije odgovarao na naše pozive, a nismo uspeli da dođemo ni do Bojaninog komentara.

Podsetimo, u jednom od intervjua muzičar je ispričao kako je sreo i zavoleo svoju sada već bivšu suprugu.

- Upoznao nas je jedan od mojih najboljih prijatelja, Milan, koji je sad, nažalost, pokojni, i to našoj priči daje malu filmsku notu. To je bilo kod njega u lokalu koji je držao i on je rekao da mora da nas upozna, kao da je procenio da ćemo da legnemo jedno drugom. To je bio sudbinski susret - otkrio je Janković.

foto: Dragan Kadić

Ognjen trenutno snima seriju "Lako je Raletu". Poslednjih godina retko govori o privatnom životu.

- Dete sam razvedenih roditelja. Ipak, moji su pravi primer da je uvek bolji dobar razvod nego loš brak. Imao sam zdrav odnos sa roditeljima i po sle razvoda. Imam dve ćerke Zoju i Iskru. Drugo dete sam dobio posle "Survajvera". Iskra ima dara i želi da trenira fudbal, pa smo otišli da je upišemo na fudbal u FK Dorćol, kod Miće Sovtića. Pored sporta, svira i violinu. Zoja je već prava devojka. Trenira odbojku i mislim da će u tom sportu biti veoma uspešna. Ona je kreativna duša. Važno je decu vaspitati i pričati s njima. Više sam naučio od svoje dece nego od starijih - ovako je o svojoj porodici za Kurir u ispovesti govorio Ognjen Janković.

