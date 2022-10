ČESTO PREKINEMO SNIMANJE JER SE SMEJEMO: Andrija Milošević u novom hitu LAKO JE RALETU, a evo koja poznata SERIJA je inspiracija!

U toku je snimanje serije "Lako je Raletu" koju RTS priprema u saradnji sa "Vižn timom”. U pitanju je komedija koja nastaje po čuvenom američkom sitkomu "Svi vole Rejmonda", a režiju potpisuju Predrag Ličina i Ognjen Janković.

Svi koji su voleli Rejmonda voleće i Raleta. U isto vreme drama i komedija, nova serija RTS-a prikazuje i ljubav i varnice koje nastaju u porodici kada različite generacije žive pod istim krovom.

- To je tipičnije za nas nego za Ameriku. Ako pogledamo mapu recimo u Evropi, najviše ljudi sa roditeljima živi na području bivše Jugoslavije. Zato je zapravo seriju bilo vrlo lako prilagoditi - kaže reditelj Ličina.

Raleta, novinara za kojeg kažu da je sportski Jesenjin, tumači glumac Andrija Milošević.

- Rale je dobrica, malo je i retro što dokazuje njegova frizura. To je čovek koji nikako nije u krizi srednjih godina već te srednje godine, nosi kao neko dete. On prašta, on voli, on je duhovit. E, on je i lenj - ispričao je Milošević.

Raletu je lako, a njegovoj supruzi je - jako teško, tvrdi glumica Maša Dakić:

- Ono što je najlepše u ovoj seriji to je ta neka ljubav. Znači da to nije non-stop neko zvocanje, nego da u svemu tome ima ljubavi i razumevanja i da ima neke topline.

Ekipa serije je pozitivna, a snimanje protiče u vedroj atmosferi.

- Često prekinemo snimanje jer se smejemo. Mislim da će ovo po prvi put biti urađeno, iako ovo nije klasičan sitkom, biće provučeni smehovi - smatra glumica Ljiljana Blagojević.

U ekipi su i Branimir Brstina, Aleksandar Srećković Kubura i mnoštvo mladih glumaca. Među najmlađima je i polaznica Dečje dramske grupe Radio Beograda.

- Otkad sam bila baš mala želela sam da glumim u serijama i zato sam želela da imam ovakvu priliku - i dobila sam je - iskrena je Petra Semiz.

Seriju Lako je Raletu gledaćete na Prvom programu RTS-a početkom sledeće godine.

