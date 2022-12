OGNJEN JANKOVIĆ O VELIKIM PLANOVIMA ZA 2023: Želim da radim nastavak "Zlatnog dečka", ali i da snimim album sa Sindikatom

Nakon ogromnog uspeha filma "Zlatni dečko" u bioskopima, ovo debitantsko ostvarenje reditelja Ognjena Jankovića publika će moći da pogleda u novogodišnjoj noći na Kurir televiziji.

Nedavno je kao bomba u našem listu odjeknula vest da je čuvena striming platforma Amazon prajm otkupila prava i počela sa emitovanjem ovu priče iz Srbije, čiju produkciju potpisuju Telekom Srbija i "Fantastik film studio". Za novogodišnje izdanje Kurira Janković otkriva hoće li biti nastavka uspešnog filma i kakvi su mu planovi s grupom Beogradski sindikat.

- Prezadovoljan sam. "Zlatni dečko" je prevazišao očekivanja koja imate od jednog debitantskog filma. Mislim da smo skrenuli pažnju domaće i svetske javnosti na priču o fudbalu i prokletstvu talenta, koju mogu svi da razumeju. Očekujem da će naredne godine serija nastaviti život u svetu. Mislim da se na ovome neće zaustaviti - kaže Janković.

Proizvod iz Srbije drži dugo visoku ocenu 4,9 od pet, pa je to dovoljna preporuka da još jednom u 19.55 pogledate "Zlatnog dečka".

- Još nismo doneli odluku da li ćemo nastavak priče raditi kao film ili seriju. Videćemo šta će biti optimalno. Razvijamo sa Uglješom Jokićem i Vukom Ršumovićem još nekoliko priča, ali nam je važno da se "Zlatni dečko" nastavi. Imamo ideje i znaćemo pravac za dalje. Sada pokušavamo da u priču uđu još neki strani partneri u smislu produkcije. Nećemo žuriti, jer je važan kvalitet - objašnjava Janković, koji naglašava da će onda biti realno da u našem filmu imamo i strane glumce iz neke evropske zemlje.

Beogradski sindikat za doček 2023. biće na Zlatiboru:

- Imaćemo nastup i delićemo binu s Danicom Crnogorčević. Ona nam je bliska prijateljica i specifična pojava, koja je kao neka dobra vila i donese mir u kuću. Posle ćemo se malo odmoriti.

Jankovića krajem januara očekuje nastavak snimanja sitkoma "Lako je Raletu" za RTS.

- Obiman je to posao snimiti 40 epizoda po 45 minuta. Sve to deluje lako, ali rad na novoj seriji je za mene velika škola. Snimamo sve u sistemu tri filmske kamere i mislim da ćemo uspeti vizuelno da pomerimo granice. Ekipa nam je sjajna. Glumcima skidam kapu jer sve to zahteva neko iskustvo, ali je Andrija Milošević izrastao u glumačku veličinu i mislim da je u zenitu svoje karijere. Srećan sam što ću potpisati režiju takve serije - iskren je naš sagovornik.

Ognjen ističe da ne može da se požali na 2022. godinu.

- Želja mi je da realizujem jedan projekat u 2023. sa Uglješom Jokićem i da lepo završimo snimanje i izmontiramo "Raleta". BS se podigao iz nekog stanja mirovanja. Odlučili smo u 2023. da snimimo album. Dosta je bilo sa singlovima. Očekujem da ga objavimo i da pravimo koncerte po Srbiji. Zahvalan sam bogu što se i dalje družimo i sviramo - zaključuje Janković.

