ŠOK INTERVJU ZORANA PEJIĆA PEJE! Zna SVE TAJNE srpske ESTRADE, ogolio ih do SRŽI! A evo zašto im je u Grandu Popović ukinio kafić

Zoran Pejić Peja voditelj je emisije "Pesmom za dušu" na Grand televiziji, ali i famoznih romskih svadbi i privatnih veselja već punih 30 godina, čije tajne sad otkriva.

"Ja sam dobijao mercedes za svadbe i veselja, ali bude tu svega i svačega. Recimo, zovu me na veselje u Denovi, dolaze multimilioneri, biće para samo tako. Naveli mi imena gostiju, vidim biće dobra zarada. Ja sve organizovao, doveo pevače, orkestar, krenulo veselje, vidim ima para ali nije kao što smo navikli. Odradili smo dva dana, a kad sam isplatio pevače, muzičare, hotel, karte, bio sam u minusu sto evra. Svi sve dobili pare, samo ja nisam."

Ko je od pevača najjači?

"To su bili Šaban Šaulić, Ljuba Aličić, Šerif Konjević, od dama Zlata Petrović, Verica Šerifović, Snežana Đurišić i Zorica Brunclik. Ako hoćeš da ti veselje bude najjače, da se priča, neko od njih je morao da se angažuje."

Ti si Seku probio na tim veseljima?

"Kad se pojavila sa pesmom "Da sam muško" htela je da ide sa mnom. Bilo je ne znam ko je to, ti vidi. Ona je došla i tako odradila da su me zvali posle desetak dana i rekli: Pejo, ako može ona crna da dođe, da pričamo o veselju, ako ne možeš da je dovedeš, ništa od dogovora. Seka je samovoljno odustala u nekom momentu, zasitila se pošto su svadbe i taj tip veselja jako teški za rad. Traju od jutra do sutra. Seka uvek govori da sam joj ja pomogao. Znao sam da će biti velika zvezda. Sjajna je i kao voditelj i pevač. Verica Šerifović je sutradan posle moje emisije postala ime. Pevala je romska veselja za sitne pare, a posle emisije sa Šabanom uzimala je velike pare."

foto: Printscreen/Instagram

A jel te velike zvezde postavljaju svoje uslove?

"Niko nije imao dni jedan uslov. Svi smo ustajali ujutru, po mladu ne idu velika imena nego harmonikaš i i radna pevačica. Mi svi doručkujemo, pijemo kaficu, sredimo se i pravac u salu. Kako su godine počele da uzimaju danak, Šabanu je sve teže padao taj tempo, pa je tražio da dolazi oko 3-4 po podne, ne ranije. Bilo mu je sve dozvoljeno, jer je bilo kralj."

foto: Dragana Udovičić

Ko je danas tražen?

"Biljana Sečivanović, ona je ta stara škola. U Danskoj vole Šerifa Konjevića."

foto: Pritnscreen

Prepričavaju se svakakva čuda sa tih veselja?

"Kako ne. Keba je veliki zajebant, voli da se šali. Na jednoj svadbi, mladenci ulaze u salu, svi ih dočekujemo, a Keba me čačkalicom ubode u zadnjicu, sve zvezde sam video. Onda sam mu vratio. Muzički sto je bio ćošku, a ja uzmem čačkalicu i stavim u njegovu stolicu. Kad je seo, tako se nabo da je skočio i završtao. Svi smo počeli da se smejemo ko blesavi. Šaban mi je rekao da nisam normalan, a Keba se nije naljutio, kazao je da sam budala. Tad smo se svi družili, a sad svi drže telefone. Nema ni prijatelja ni ničega kao pre. Verica je uvek bila sjajna. Vraćamo se ona i ja iz Pariza, i čekamo let na aerodromu. Ona ode do pekare, nakupuje za 150-200 evra kiflice i sve što je našla. Opustošila je pekaru da ne budemo gladni."

foto: Printscreen

Jel su tačne priče da je ranije bilo više para?

"Apsolutno! Ranije je bilo daj koliko daš, jer biće bakšiša. Uzmali smo na bakšić i više od četiri honorara. Sad imaš fiksnu cenu i to ti je što ti je. I ako skupiš bakšiš to ne ide tebi. Mada, moram da kažem, na početku muzičari nisu želeli da ja budem u bakšišu sa njima. I ja kažem nema problema, ali jednom prilikom dok sam vodio program, napravim šou, otpevam nekoliko pesama, masa se raspali i ja zaradim nekoliko hiljada evra. Ovi iz benda me pitaju da li ću da stavim pare u zajedničku kasu. Ja kažem: Zašto bih ako ste rekli da ne delim sa vama? Onda su me ubacili u ekipu."

Kako je izgledao rad sa Zlatom kad ste se razveli?

"To je bilo jako interesantno ljudima. U Beču sala prima 1.200 gostiju, gazda zove mene u julu, pita da radim doček Nove godine. Dogovorimo se, on donese kaparu, ali isto to uradi i sa Zlatom. Meni ne govori za nju, njoj ne priča za mene. To je bio naš prvi nastup posle razvoda. Narod je samo čekao svađu i šta će da se desi. Ma mi smo uvek bili i iskreni drugari. I na Farmi. Kad mi je Vendi nešto rekla, Zlata skočila da je ubije. Zlata živi 500 metara od nas ovde u Mirijevu. Krene na pijacu, pa se sretnemo svi. Moja Dragana baš voli Zlatu, a i ona nju."

foto: Nenad Kostić

Kakve su nove generacije pevača?

"Sve se promenilo. Neki su pobrkali lončiće, pogubili se. Ima ih puno pevača iz Grandovih zvezda, ali malo ih opstane. Semir Jahić peva fenomenalno, ali kad ga pozovem, persira mi i zahvali se. A ima pevačica koje su u nekom tripu, misle da su zvezde, pa kad ih voditelji pitaju za neke stvari koje su se desile, one se ljute... Uzvezdili se."

Je l je Saša Popović najjači u šou-biznisu?

"Najiskrenije, on je sve naučio od Rake Đokića, uz njega se kalio. Sale od 24 sata spava pet, a ostalo vreme vrti po glavi šta bi mogao da uradi, napravi... Pun je duha i šarma."

foto: ATA images

Što njegova Suzana nije više napravila u poslu? Ti si ih spojio.

"Suzana se povukla kad je videla koliko se Saša troši u poslu. Oni su se venčali, ja sam im vodio svadbu, a upoznali su se na mojoj svadbi. Zarad porodice i doma ona se povukla, htela je da bude uz njega. Kad je Grand krenuo ja sam bio prvi voditelj, a pevači su tada za CD dobijali po 50.000 maraka."

Jel ima neko sa kim nisi sarađivao?

"Nikad nisam ugostio Zdravka Čolića, bilo me je sramota da ga zovem. Sretnem ga u Frankfurtu, on meni prilazi, pita me kako sam, srdačno se pozdravimo... Divan je čovek. Leteli smo nedavno u Ameriku supruga i ja i opet ga sret- nem. Prišao mi je. On je takva veličina, veliki gospodin i pun emocija."

Radio si i sa Zoricom Brunclik. Kažu da je teška?

"Ona je osoba koja opravdano zahteva poštovanje, ali ne mogu da kažem da je teška. Zapravo, svi mi koji držimo do sebe smo teški."

foto: Kurir televizija

Kakva je Dragana?

"Toni i Dragana su divni ljudi. Uvek kad je moja emisija išla na njihovoj televiziji, oni su poručivali večeru za mene i moje goste. Kada smo radili koncert u Beču, vraćeno je mnogo ljudi jer nisu mogli svi da uđu. Dragana je pevala sve vreme do četiri ujutru. A onda je sela i pričala sa fanovima, slikala se. Svakog fana je ispoštovala, znala je odakle su došli. Ona ceni sve to. Oduševila me je ta njena veličina Nisam primetio da još neko radi kao ona, svi drugi jedva čekaju da odu u hotel da se odmore."

Sa kim se družiš sa estrade?

"Ja sam bio veliki drug sa Šabanom, pecali smo i bili nerazdvojni svakodnevno. "

Imaš iskustva sa rijalitijem, možda opet uđeš?

"Ja sam oduševljen Farmom na kojoj sam bio. To me je podsećalo na detinjstvo. Moji baba i deda su imali konje, bili su poljoprivrednici, ja sam hranio konje, vozio kola. Na Farmi smo svi bili ono što jesmo, tad nisu postojali rijaliti igrači, a sada svi glume i skreću pažnju na sebe. Zorana, Baki, Natalija i ja smo se družili. Tad smo u rijalitiju bili Zlata, Hasan i ja. Namerno je napravljeno da se vidi kako nas troje funkcionišemo. Onda je ušla Vendi i prodrmala sve. Tad se poštovalo i cenilo kad si čovek, a danas je na ceni ako si što ludi."

Ti znaš Jelenu Karleušu od samog početka?

"Došla je kod mene u emisiju sa pločom Ogledalce, a posle je jedan od menadžera koji je živeo u Dizeldorfu spojio nju i mene na svim koncertima. Jelena i ja smo putovali kolima do Budimpešte, pa onda leteli avionom. Sećam se svih nastupa, bilo je prepuno. Ona je ovo samopouzdanje imala od starta, jako je verovala u sebe."

foto: Stefan Stojanović

Je li bilo incidenata na veseljima?

"Nikad ništa strašno. Čak i kad se pobiju na svadni, mi se sklonimo u ćošak, oni se isprebijaju, onda se pomire, mi nastavimo sa veseljima. Jednom se u Milanu gazda napio od sreće što se sin oženio, a snajka je nevina, pa je tražio da svi izlupamo najnovija kola stolicama. Ja se mislim, bolje izlupajte mene, a dajte mi ta kola, lak- še bih to podneo."

Neki pevači ne mogu da žive od penzije, jel ti razmišljaš o budućnosti?

Čitao sam da Rade Jorović ima jako malu penziju, a toliko lepih pesama je otpevao. Voleo bih da smo kao Amerika, radio ne radio imaš 1.500 dolara posle 65 godina. Ma, ko je u naše vreme razmišljao o radnom stažu? Ja nisam bio prijavljen na televizijama, imam jako malo staža, ali kupio sam stančić, pa će biti kirije. Napravio sam sebi kuću u Mirijevu i kupio stan u centru grada."

kurir.rs

Bonus video:

01:30 Zoran Pejić Peja o Predragu Živkoviću Tozovcu