INDIJCI ODUVALI DARU! Pevačica tražila dozvolu da obrade "Koku", ali joj nisu dozvolili zbog njene biografije

Pesma "Koka roka", koju je Dara Bubamara objavila pre nekoliko nedelja, izazvala je veliku pažnju javnosti, ne samo zbog reči i spota već i zbog polemike ko je vlasnik teksta.

Dara Bubamara foto: Printscreen YouTube

Jelena Karleuša se javila i iznela tvrdnje da je ona prva platila tekst Milanu Laći Raduloviću, ali da je odustala od te pesme jer joj se na kraju nije dopadala, pa je optužila pokojnog tekstopisca da je preprodao stihove Dari. Međutim, to nije jedina frka koja se dešavala u vezi sa ovom numerom. Kako Kurir saznaje, prvobitna namera Milana Radulovića bila je da stihovi "Koka roka" (koju je pisao u saradnji s koleginicom Ljiljom Jorgovanović) idu uz melodiju indijskog hita "Koka", koji izvode Kandani Šafakana, Sonakši Sinha, Badšah, Varun S., Tanišk B., Jasbir Jasi i Dvani B., a na Jutjubu ta pesma broji 200 miliona pregleda. Laća i Dara su tražili dozvolu za obradu pesme od indijske produkcije koja polaže prava na ovaj svetski hit, ali usledio je hladan tuš.

foto: Nemanja Nikolić, Zorana Jevtić, Printscreen/YouTube

- Kad se traži dozvola, u tom slučaju strani kompozitori proveravaju ko je pevač koji želi da obradi njihovu pesmu i obično retko kad odluče da odbiju zahtev. Kad su videli Darin rad na Jutjubu i stil muzike kojim se ona bavi, Indijcima se to nije svidelo, jer su smatrali da Bubamara ne može dobro da iznese njihovu melodiju, i odbili su je - govori naš izvor i dodaje: - Laća i Dara su bili baš ljuti zbog toga, ali nisu hteli da odustanu. Pozvali su Dejana Kostića i on im je uradio muziku i aranžman za tekst, pa sad to zvuči dosta drugačije nego što je prvobitno bilo planirano - naveo je sagovornik Kurira. Bubamara nije odgovarala na naše pozive tim povodom. Na Jutjubu se može pronaći pevačicina izjava od prošle godine, kad je rekla da krajem leta 2022. očekuje izlazak novog singla. Tom prilikom je izjavila i da čekaju dozvolu za obradu.

- Nova pesma će biti u septembru, čekamo prava od jedne indijske kuće. Nećete verovati šta sam snimila (smeh). Pesma je totalno ludilo, mnogo je luda i dvosmislena. Laća radi tekst. Oni koji su čuli rekli su mi: "Jao, pa šta će ljudi reći?!", a ja kažem: "Ne, ne, samo ti to daj!" Volim rizik - pohvalila se Dara tada.

foto: KURIR

Aleksandar Panić

