"NIKADA NISAM OGLUVELA NA SRCE" Jovana Jeremić se zaljubila? Voditeljka novom objavom bacila sve u rebus

Voditeljka Jovana Jeremić više puta je istakla kako voli da piše, i da joj je pisanje velika ljubav pored posla kojem se bavi. Na njenom Instagram profilu često možemo videti njene citate, a najnovijom objavom zaintrigirala je mnoge.

foto: Kurir Televizija

Dok su mnogi ovaj njen citat shvatili kao reči razočarane žene, jedni su pomislili da se voditeljka možda zaljubila pa je inspiraciju za pisanje našla u nekom muškarcu.

foto: Kurir Televizija

Citat je glasio ovako:

- Nikada nisam ogluvela na srce. Poruka jutra. Srce. Hrabro srce. Jako srce. Časno srce. Dobro srce. Ispravno srce. Pravdoljubivo srce. Ljubavno srce. Strastveno srce. Ljubav. Voleti one koje vole vas. Poštovati i one koji to ne rade. Ali, najviše otpustiti one koji su vas ranili, one koji su pucali u vaše iskreno srce metkom izdaje. To je, već, filozofija zivota - napisala je Jeremićeva.

Podsetimo, Jovana je nedavno u "Pulsu Srbije" na Kurir televiziji istakla da želi da se oproba u ulozi tekstopisca za domaće izvođače.

- Ja neću pisati pesme droga, s*ks, ludilo, džipovi, klubovi, satovi, itd. Moje pesme će imati priču, težinu i dubinu. Negde slično onom što voli da peva Ceca i Aleksandra Prijović. Možda budem uspešna, a možda budem i neuspešna, ali ću da pokušam. To je zato što su "Jovanizmi" doživeli neverovatnu popularnost - rekla je Jovana svojevremeno.

Kurir.rs/S.B.

