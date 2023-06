ALEKSANDRA NIKOLIĆ OTIŠLA KUĆI BEZ FILIPA! Sa majkom Slovenkom spakovala kofere, a evo sa kim je otišao Car!

Sinoć je u "Zadruzi" pobedila Aleksandra Nikolić i osvojila 50.000 evra, a drugoplasirana je bila Ana Ćurčić.

foto: Petar Aleksić

Aleksandra se nakon finala zaputila sa majkom Slovenkom u stan i razdvojila se od Filipa Cara, dok je on otišao sa ocem i sestrom.

Mnogima je ovo bilo čudno, jer niko nije očekivao da će se tako brzo razdvojiti, pogotovo zbog toga što su vereni.

Podsetimo, Aleksandra nije krila sreću zbog pobede u "Zadruzi".

- Preplavljena sam emocijama! Majka me je grlila, ne znam više ni šta mi je rekla... (smeh) Pokušavali su da me ospore na raznorazne načine. Narod me je nagradio. Svadba sa Filipom? Moramo da se dogovorilo kad će - rekla je Aleksandra Nikolić sa osmehom na licu, pa spomenula majku Slovenku i bivšeg dečka Dejana Dragojevića, pobednika prethodne sezone "Zadruge".

- Bila sam iskrena i transparentna. Znam zašto je mama uzdržano komentarisala vezu sa Filipom, al' ima vremena, pričaćemo. Ne plašim se susreta sa Dejanom, krenula sam svojim putem, želim mu sreću - istakla je Aleks.

foto: Petar Aleksić

Aleks su obavestili da je Filip Car video njen snimak kom razmenjuje nežnosti sa Zvezdanom Slavnićem, pa je to i prokomentarisala, te navela da će zarađivati od TikToka.

- Filip je video snimak sa Zvezdanom? Ja sam njemu sve to rekla, mirna sam. Videću na šta ću potrošiti nagradu, na nešto korisno sigurno. Biću mirna kad obezbedim svoju porodicu, to je istina. Razmišljam o društvenim mrežama, što da ne, TikTok, sve... - dodala je pobednica "Zadruge 6", a spomenula je i Anu Ćurčić i odlazak u Crikvenicu, rodno mesto njenog dečka.

foto: Petar Aleksić

- Sada o Ani mislim sve najbolje. Ovo je jedan prelep trenutak, sve najbolje o njoj. U Crikvenicu idem uskoro, čim završim obaveze u Beogradu. Biće i upoznavanja porodica, desiće se sve vremenom - navela je Aleksandra.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

03:59 Aleksandra Nikolić ulazi u Zadrugu 6 bez Dejana