Vesna Đogani rekla je u emisiji Divan Šou kod Ivana Gajića svoje mišljenje o Slađi, bivšoj Đoletovoj partnerci i članici grupe Đogani fantastiko.

foto: Kurir Televizija

- Bila sam za Uskrs kod nje na ručku. Moj sin je oduševljen njom, a ona njim. Sva deca su bila na okupu! Slađa mi je uvek bila posebna zbog svega toga što se desilo, nekome se smrkne, nekome svane, šta da radiš - rekla je Vesna kroz smeh, a onda nastavila o bivšoj ženi svog supruga o kojoj je imala samo reči hvale:

- Ona je u više gostovanja rekla kako želi da živi sama i da gradi karijeru sama i nikada mi to nije uzela za zlo.

Vesna nije imala problem da u đuskanju Slađi da prednost u odnosu za sebe:

- Slađa bolje đuska, da, da!

Progovorila je i o svom najtežem periodu u životu.

02:43 ĐUSKA BOLJE OD MENE, ALI SAMA JE TO HTELA! Vesna Đogani otvoreno o bivšoj ženi svog supruga! Jedno vreme sam bila U AGONIJI

- To je bilo kada sam se porodila prvi put. Upala sam u ozbiljnu depresiju. To mi je bio najteži period koji ne bih poželela nikome, a to nažalost ima svaka druga devojka. Stručnjaci zbog toga opominju da posebno treba biti pažljiv prema porodiljama, jer beba je beba, a žena je ta koja može biti u problemu. Đole me je zagrlio tada, a ja sam počela da plačem i nisam znala da mu kažem zašto. On je to sva sreća razumeo i rekao mi: "Šta god da je rešićemo!" Bili smo u agoniji šest meseci, ali hvala Bogu prošlo je - rekla je Vesna.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.