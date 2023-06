BRAT ME JE TUKAO, A JA SAM BEŽALA, U DŽAKOVIMA SAM ZARAĐIVALA PARE! Lepa Lukić otkrila do sada NEPOZNATE DETALJE iz svog života

Pevačica Lepa Lukić, jedna od najcenjenijih i najomiljenijih pevačica na estradi, gostovala je u emisiji Puls Srbije, koju vodi voditelj Ivan Gajić. Tokom emisije, Lepa je otvoreno pričala o svojim počecima i putu ka uspehu.

Lepa je istakla da njena karijera nije bila laka, ali da je bila odlučna i samostalna u svom radu. Bez menadžera i bez nekoga ko bi je predvodio, Lepa je svoje prve korake u muzičkom svetu napravila veoma mlada. Već sa deset godina, postala je svesna svog pevačkog talenta i odlučila da se posveti muzici. Kao devojčica, nastupala je u zadružnim domovima, gde je privlačila pažnju publike.

Međutim, suočavala se i s teškoćama u vidu suprotstavljanja njenog brata, koji nije želeo da ona postane pevačica. Ipak, Lepa nije odustajala od svoje strasti i istrajno je sledila svoj san.

- Svakog meseca je bila audicija po nekim gradovima pa sam bežala od brata. Dobijala sam batine od njega, šamarčine i packe po rukama. Nije me dozvoljavao da budem pevačica. Bio je inženjer ekonomije i nije davao da pevam po kafana i da me maltretira neko. Sada kada sam postala Lepa Lukić rekao je da sam znao da ćeš to postati, nikada ti ne bih branio - rekla je pevačica.

Jedan od ključnih trenutaka u Lepinim počecima bio je njen nastup na jednom velikom skupu u Aleksandrovcu, gde je bilo prisutno između 15.000 i 20.000 ljudi. Uporna i hrabra, Lepa je pokušala da privuče pažnju poznatih pevača Radojke i Tine Živković.

- Otišla sam u Aleksandrovac, tamo je bila berba grožđa i bilo je 15 do 20 hiljada ljudi. Tamo su bili Radojka i Tine Živković. Pitala sam Radojku da li mogu da otpevam jednu pesmu, a oni me gledaju ne znaju ni ko sam ni šta sam. Inače tada sam imala 17 godina. Ona je meni rekla da je sva znojava i da treba opet da se presvalači kako bi izašla na binu i da nema vremena i zatvori mi vrata. Ja sam joj opet zakucala i kada je otvorila ja sam plakala kao kiša. Molila sam je samo da me čuje uz harmoniku. Zapevala sam pesmu Zore Dubljević i ona je ostala bez teksta. Pitala me je gde živim i ja sam rekla u jednom selu kod Kraljeva, Miločaj. Ona je rekla tad "dete ja ti prognoziram veliku karijeru. Ja se ne pitam ali ima Rajko Lalović", on je bio glavni sa RTS-a. Pozvala ga je i ja sam odmah zaplakala, jer kad mi suze vide odmah me puste. On je pao na moje suze i dao mi je da otpevam jednu pesmu, ali sam ja tada otpevala 5 pesama - istakla je pevačica.

Nakon tog ključnog trenutka, Lepa je otišla u Beograd i tamo je naišla na Petra Tanasijevića, koji joj je ponudio snimanje ploče. Lepa je snimila četiri pesme koje su postigle ogroman uspeh i obeležile početak njene karijere.

Već od 1967. godine, Lepa Lukić postala je dobro poznato ime na muzičkoj sceni, a njen talent i harizma osvajali su srca publike. Zahvaljujući saradnji s izdavačkom kućom PGP, Lepa je ostvarila značajan uspeh i stekla široku popularnost.

- Angažovao me je PGP da radim za njih, ugovor je bio od 5 godina i da mi kupe stan i da ja otplaćujem od procenta. Ja sam u džakovima zarađivala pare. Uspela sam da otplatim stan za mesec dana od procenta. Pozvao direktor i rekao "Lepa, ti si stan otplatila i sada možeš da ga podižeš lično". Ja sam tada znala da kada snimim ploču da će to sigurno da prođe - rekla je pevačica.

