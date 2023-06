Jedan od učesnika prve sezone "Zvezde Granda" Darko Filipović prolazi kroz težak period života naime Darko i njegova supruga Jasmina razveli su se posle 12 godina. Ovu vesti je prvo potvrdila ona, a zatim i Darko.

02:48 BOLJE ŠTO SU SE RAZVELI, NEGO DA SU U TOKSIČNOJ ZAJEDNICI! Kolege šokirane nakon kraha braka Darka Filipovića i Jasmine

Prema tvrdnjama, pevača do razvoda sa suprugom je došlo jer ga je ona varala sa njegovim drugom. Mi smo porazgovarali sa Darkovim kolegama iz takmičenja Zvezde Granda, te smo ih pitali da li su se čuli sa Darkom nakon informacije da se on razveo.

- Čuo sam da su se razveli, ali... Jesmo prijatelji, ali nismo se čuli, nažalost. I to sam danas pročito nešto u medijima, da su se razveli. Neću ulaziti u to zbog čega, ali to je njihova apsolutna stvar. Žao mi je kad čujem stvarno da se neko razvodi jer mislim da mnogo ima razvoda. Ljudi, dajte, trudite se malo - Izjavio je Joca Stefanović

foto: Kurir TV

Aleksandra Bursać se privatno druži sa Darkom pa nam je prokomentarisala ovu aktuelnost:

- Mi smo super drugari, ali... Ali eto vidiš kad je to bilo, sada skoro? A, predpostavljam, da. Nisam to još uvek ispratila, nažalost. Javiću mu se sigurno. Žao mi je šta god da je u pitanju, kad je razvod i kad se neko rastaje. To je onako bez veze. Pritom ja i njih znam dobro, družili smo se, viđali smo se, ali nisam stvarno znala za to.

foto: Kurir TV

Vanja Mijatović se vodi onom rečenicom, bolje dobar razvod nego loš brak ona je izjavila:

- Meni je žao, ali opet s druge strane ne znam kako je njima. Ako je njima lepše tako, naprimer, u stvari rekla si da je prevara. Da. Ako je prevara? Pa Darko kaže da ga je supruga prevarila, da je to razvod. Pa ne znam šta da kažem. Ne znam. Evo, zaista ne znam. Mislim, bolje je stvarno... Da se razvedu na lep način nego da ostaju u nekim i toksičnim vezama. Ja nisam za to da se pri prvoj svađi neko razvede. Naprimer, uopšte nisam za to. Treba se dati i treba pokušati da se održi odnos. Ali ako vidite da posle određenog vremena to stvarno nema više nikakvog smisla. I da ste, naprimer, i jedno i drugo nervozni. Ili da ste prosto više... Nemate zajedničkih ni tema, ni ciljeva. Ili šta god. Onda je tu svakako preporučujem razvod. I to više nije ni tabu. Ni ti ljudi treba da se stide toga. Ni ti to sad nešto... Zašto bi se stideli? Mislim, znam dosta ljudi koji se stide toga. Pa, zato i kažem ovo.

foto: Kurir.tv

Pevač je čini se nastavio normalno sa svojim životom. A na Instagramu je nakon dužak vremena objavio fotografiju sa čerkicom koju je dobio u braku sa Jasminom.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.