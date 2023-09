SAŠA POPOVIĆ ODLUČIO DA PRIZNA ŠTA MU JE MARIJA ŠERIFOVIĆ TRAŽILA Otkrio tajne Cecinog UGOVORA, pa saopštio pravila u NOVOJ SEZONI

Saša Popović za televiziju Pink otvorio je vrata svog raskošnog doma i ugostio Nemanju Vujičića koji je sa njim razgovarao o promena koje je uveo u novu sezonu ''Zvezda Granda'', ali i sumirao njegovu karijeru i brojne životne uspehe.

- Ovo je 17. sezona Zvezda Granda. Naravno da smo morali da uradimo nešto malo drugačije i da bi gledaoci videli nešto što nije bilo. Jedni su izabrani kandidati koji se nisu nikad takmičili i njih trideset dvoje su izabrani od strane mentora. Ovi novi kojih ima preko 90 se bore i izazivaju ove izabrane. Svaki čaln žirija ima 30 sekundi i onda se čuje opanik taster i mora da priča sledeći. Ne ljute se na mene članovi žirija, mi smo tako dugo zajedno. Oni su u Grandu preko 20 godina pojedini. Što se Marije tiče, mislim da joj je osma ili deveta sezona. Setio sam se te 2015. godine Marije da bi bila odlična, bilo je mnogo kandidata koji su pevali pop. Na pola prvog takmičenja mi je rekla da više ne bi, ali onda je bilo još jednu, ali više ne, ali ona je ostala. Ćuti ona, ćutim ja, došlo leto, kad Marija zove da me pita kad počinjemo novu sezonu. I to je tako išlo. Sad se više ne postavlja ni pitanje da li bi neko ostao ili ne. Nadam se da će tako biti i dalje. Ceca je došla na tri godine, ali msilim da će da ostane još jedno 33 godine - kaže Saša i dodaje:

foto: ATA images

- Zvezde Granda su krenule na Pinku i ljudi su se vezali tada za ovaj format. Od svih takvih formata samo su Zvezde Granda preživele. Kad bih nabrajao koga smo sve stvorili trebalo bi nam baš mnogo vremena. Nema kraja... Milan Stanković je bio hit hitova kad se pojavio, pevač vrhunski. On je izuzetno jedna inteligentna osoba i pametna. Shvatao je posao. Imao je jak zalet, preko noći mu je dunulo da napusti Grand. On je trebalo da bude velika zvezda i da napravi veliki koncert. Naravno da bih mu se javio kad bi me pozvao na telefon. To je bilo davno, još 2010. godine. Nemam više nikakvog uticaja sada, ne radim pesme - poručio je Popović i prisetio se svojih početaka:

- Ja sam 1973. godine prvi put svirao sa braćom Senaš u Nemačkoj i to je datum koji se vodi kao moj početak. Napravio sam orkestar koji je bio najpopularniji u Jugoslaviji, bio sam direktor, kompozitor, voditelj, šta sve nisam bio. Nisam ja samo napravio nove Zvezde Granda. Mi smo napravili i Stoju i Janu, Sašu i Dejana Matića... Kad sublimiram sve do sada možda pevači zato i kažu da imam uticaja i da se plaše mog suda. Ja sam prezadovoljan onim što sam postigao. Penzioner sam, vodim Zvezde Granda i lepo mi je. Imam lepu porodicu i familiju, prodali smo Granda... Jedino se nerviram zbog jedne stavri u životu, to je zbog Novaka Đokovića. Ja od stresa skočim u bazen kad gledam, čuka radi, volim tog čoveka, on je ponos Srbije. Samo se oko toga nerviram, a ostalo sve super - rekao je Popović, pa se dotakao lika i dela Vojaža i Nućija.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Vojaža i Nućija baš volim. Kod nas su kupili stanove ovde na Bežanijskoj Kosi. Stvarno su dobri klinci. Ne razumem se mnogo u tu muziku, ali ako deca to vole masovno, onda je to za svako poštovanje - poručio je Saša u emisiji.

Kurir.rs / Pink

