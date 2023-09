ALEKS NIKOLIĆ SKLONILA SE U MANASTIR: Posle Careve prevare mir traži u MOLITVI, a evo šta za to vreme radi Filip

Aleksandra Nikolić traži lek za dušu nakon skandaloznog raskida sa Filipom Carem!

Pobednica "Zadruge 6" Aleksandra Nikolić potvrdila je da je raskinula veridbu sa Filipom Carem i vratila se iz Crikvenice u Beograd. Kako je kasnije otkrila, ona se nekoliko dana pre toga preselila u Crikvenicu i ponela sve svoje stvari. Došlo je do haosa nakon Filipove navodne prevare, a Nikolićeva je pokupila svoje stvari i vratila se nazad.

Filipova strana priče je da nije prevario Aleks, iako je procruilo nekoliko slika i snimaka sa izvesnom devojkom koji ukazuju na to. On je istakao i da Aleks nije bila spremna na zajednički život, što je ona kasnije demantovala. Nikolićeva je juče najavila povlačenje sa društvenih mreža, ali to ipak nije uradila.

Rano jutros odlučila je da poseti manastir Nimnik, u blizini sela Kurjače, nedaleko od manastira Tumane. Za ovaj manastir se vezuje priča da ima lekovitu vodu i često utehu traže oni koji su fizički ili duhovno raslabljeni, a ime je dobio po vlaškoj reči koja znači nepoznat ili neznan.

Car se, inače, oglasio pre nekoliko sati na društvenoj mreži, a njegova poruka govori da se kaje zbog raskida sa Aleks. Naime, on je podelio značenje svog imena Filip, koje znači "onaj koji voli konje" na grčkom, te dodao:

- Pre da ima značenje konj - napisao je Car.

