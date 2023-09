MAJKA DARKA LAZIĆA IMA DEČKA?! Našla ga preko Fejsa, razveden, ima PETORO dece, bio i na svadbi, a evo čime se bavi

Majka Darka Lazića Branka, nakon dve i po godine od smrti supruga Milana, opet je srećna u ljubavi.

Već navodno deset meseci zabavlja se sa Draganom koji živi i radi u Holandiji, a kog pevačeva majka poznaje godinama. Njega su Darko i njegov brat Dragan lepo prihvatili te je on bio među zvanicama na pevačevoj svadbi.

"Dragan je iz Velikog Gradišta, ali godinama živi i radi u Holandiji Porodica Lazic ga je tamo i upoznala kada živeli pre mnogo godina ali nikad nisu bili prijatelji ali bliski sa njim. Razveden je i ima petoro decen. On nije znao uopšte da je Milan preminuo jer neprati naše vesti n baš slabo. Nakon smrti Darkovog oca, on je čuo šta se desilo, našao je Branku na Fejsbuku i izjavio saučešće. Nakon nekoliko meseci počeli su da se dopisuju, i on je sticajem okolnosti otvorio firmu neku i u Beogradu, tada se javio Branki da se vide, počeli su da se druže, rodile se emocije i sada su zajedno. Darko i cela porodica je njega jako lepo prihvatila, svi se slažu, on je bio i na svadbi i sve je kako treba. Živi na relaciji Srbija-Holandija, on i Branka se lepo slažu. Znate kako, nema ko koga tu da osuđuje, niko se nikome nije umešao u brak, rasturio i poremetio nešto. Sudbina je takva, oni se druže, pomažu, nikome ne smetaju, Branka je mlada žena, sinovi imaju svoje porodice i živote, šta će ona...", kaže nam izvor blizak porodici Lazić.

foto: Petar Aleksić

"Bilo joj je nezgodno da saopšti Darku i Draganu da ima nekog, ali kada im je rekla i objasnila o kome se radi oni su je odmah podržali što je njoj bilo veliko olakšanje. Darko joj je rekao da mu je bitno da bude dobro i srećna i da ima pravo na svoj život".

kurir.rs/star

