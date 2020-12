PREMINUO OTAC DARKA LAZIĆA: Tuga u porodici pevača

Otac pevača Darka Lazića, harmonikaš Milan Lazić preminuo je danas.

Milan je nedavno bio na operaciji smanjenja želuca, nakon koje su usledile komplikacije i danima je bio u komi, a lekari su se borili za njegov život.

Darkova majka Branka pre nekoliko dana je izjavila da mu je stanje veoma ugroženo i da se nalazi na intezivnoj nezi.

"Milana je operisao isti doktor koji je operisao i Darka. Pošto je bio prezadovoljan, moj verenik je svog oca savetovao da ode na operaciju. Svi smo bili za to jer smo videli odlične rezultate kod Darka. Zato se Milan nije plašio da 'ode pod nož'. Sve je išlo kako treba do same operacije", rekla je nedavno Darkova verenica, Marina Gagić.

Podsetimo, Darko se takođe podvrgao istoj operaciji i sve je prošlo u najboljem redu, kako je on ranije i sam govorio.

