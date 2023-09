"DEVOJKA TREBA DA SE DOPADNE MENI A NE DRUGIMA" Vojaž brutalno o novoj devojci, porodici i karijeri: Majka mi je najveći kritičar!

Mihajlo Veruović, poznatiji kao Vojaž poseduje talenat za muziku i glumu. Juče je napunio 22 godine, a iza sebe ima horde fanova i internacionalnu karijeru. Međutim, detinjstvo ovog mladića nije bilo nimalo lako.

Njegov otac je Milan Veruović, koji je bio telohranitelj ubijenog premijera Zorana Đinđića i koji je bio sa njim u momentu atentata u kojem je i sam bio teško povređen, a zbog ugrožene bezbednosti sa suprugom i decom se preselio u Francusku. Inspirisan tom pričom, Mihajlo je sebi dao umetničko ime Vojaž, što u prevodu na srpski znači “putovanje”.

Iako je imao traumtatično detinjstvo, izrastao je u jednog kulturnog i vaspitanog momka. Dečacima je idol, devojčicama primer idealnog partnera, a sebi je još od malih nogu obećao da će biti uspešan.

- Trudim se da idem stepenik po stepenik, ne može da se preskače. Prvo da osvojimo sve ovde, pa idemo u Evropu, pa dalje, ali to su sve snovi i mašta, ali jako verujem u sebe. Nekome je možda smešno i imaginacija, ali ja verujem, kaže Mihajlo koji je juče publici predstavio duet sa Merom “Blok lajf”.

Vojaž se u Srbiju vratio sa osam godina, a život u Francuskoj je ostavio kao podsetnik na teške dane.

- Često je taj život sa mnom, kada god nešto dobro ili loše uradim setim se šta sam proživljavao tada i to mi je nekako motiv i odatle crpim nenormalnu količinu snage za sve što radim. Ali, uvek sebi kažem, nikad više tako. Svima je to jedno loše sećanje, ne volimo da pričamo o tome, više uživamo u darovima koje nam je sada dao Bog - kaže on.

Na pitanje da li bi ponovo živeo van granica neše zemlje, Veruović posle kraćeg razmišljanja kaže:

- Srbiju volim više nego sebe, ali ako me put navede da moram da odem, otišao bih da se ostvarim maksimalno koliko mogu.

Dok je otac taj koji ga ispraća i dočekuje sa nastupa, majka Žana, je zadužena za sugestiju.

- Mama mi je veći kritičar, ona gleda sve u sitna crevca. To je dobro jer uvek imam nekoga ko će da mi kaže: nije dobro, moraš bolje. Najviše mi zamera tekstove pesama, često pita: jer baš moraš toliko da budeš kontroverzan. Ali, šta ću moram - kroz osmeh priča i priznaje da je nekada i menjao reči pesme:

- Mislio sam da je vreme da se vratim na fabrička podešavanja i izbacim nešto što zapravo osećam. Trenutno sam zaljubljen, tako da sam izbacio pesmu koja peva o tome.

Devojka treba da se svidi meni, a ne okolini Reper je u vezi sa Tamarom Kujačić. - Želeo sam da sačuvam to za sebe, ali Bože moj. Nemoguće je da se sakrije, jedino da sedim kući u podrumu. Podržava me ali je ne zanima javni život- kaže, a na poređenje njegove izabranice sa Breskvicom, odgovara: - Kome treba da se dopadne moja devojka - meni ili drugima? Kontradiktorno je.

