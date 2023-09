VODITELJKI MNOGE ZAVIDE NA VITKOJ LINIJI: Evo kako je održava, ima STROGA pravila i veoma je RIGOROZNA, jedno nikad ne radi

Voditeljka Danijela Buzurović više od dve decenije gradi svoju karijeru. Čak i posle porođaja važi za jednu od zgodnijih na sceni, a sada je otkrila i kako joj to ide za rukom.

Danijela se veoma brine o svom izgledu, te pored plana ishrane kojeg se strogo pridržava, takođe i redovno trenira.

-Treniram već 6 meseci, ne propuštam treninge i veoma mi prijaju. Moram da priznam da sam do pre pola godine vodila život u kojem na žalost nije bilo vremena za treninge, ali stvarno, nije to bio izgovor već sam bila pretrpana obavezama. Sada imam vremena da vežbam i to me raduje. Život je mnogo lepši i lakši kada možeš da uradiš 20 sklekova – rekla je Danijela i istakla da je zadovoljna rezultatima.

Kako je otkrila, voditeljka je zdrave navike usvojila odmalena.

- Celog života imam zdrave navike kada je ishrana u pitanju. Raznovrsno se hranim. Važno mi je šta jedem i umerena sam u svemu i što je najvažnije sve ovo radim jer mi tako prija. Ne volim da jedem kasno uveče, pijem mnogo vode, ne pijem gazirane sokove i ne jedem nezdrave grickalice, kao što je čips. Uvek radije pojedem nekoliko badema. Retko jedem hleb uz ručak, osim uz čorbasti pasulj ili pečenje. Volim sve kuhinje, jedino mi indijska ne prija, ali spremna sam da joj dam još jednu šansu. Nemam problema sa kilogramima jer čim primetim da sam nabacila kilogram ili dva viška, odmah ih se rešim. Stvari treba seći u korenu – otkrila je voditeljka.

Kurir.rs/Nova,rs/Zadovoljna