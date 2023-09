SORAJA POKAZALA DEČKA, A EVO U KAKVOM LUKSU ŽIVE: Ovde živi sa sinom, Kan ima i svoj ĐAKUZI, a jedan detalj niko nije očekivao

Starleta Soraja Vučelić početkom godine se porodila i na svet donela sina Kana, ali svog partnera sve do sada nije otkrila javnosti. Reč je o moćniku i muškarcu pored kojeg živi na visokoj nozi. Dokaz za to je što kupuje skupocenu markiranu garderobu kako sebi, tako i svom nasledniku.

foto: Printscreen

Soraja je sada na svom Instagramu pokazala i da njen sin ima čak i svoj đakuzi u kupatilu.Vučelićka je podelila dečakovu fotografiju na kojoj se vidi kako se kupa sa gumom, dok mu je lice prekrila stikerom. Pored džakuzija na tabli piše i njegovo ime, dok su okolo igračkice i loptice.

foto: Printskrin/Instagram

Na fotografiji se mogu videti i umetničke slike, kao i ogorman TV, ali i knjige, pa je lako uočljivo da je starleta vodila račina o svakom delu kutka.

Inače, ona je sada na svom Instagram profilu objavila fotografiju muškarca sa kojim se drži za ruke i uz to napisala.

- Moja ljubav je moj omiljeni glumac ikada - stavila je Soraja zagonetno na Instagramu, dok mu je lica prekrila srcem.

Podsetimo, Soraja je jedan deo leta provela u Crnoj Gori sa sinom Kanom.

1 / 3 Foto: Pritnscreen

- Dosli smo da ga upoznam sa braćom i sestrama. On uživa. Jako je porastao, jako je napredan i mogu da se pohvalim. U Bodrumu smo uživali, ovde su prevelike gužve. Moj sin nikad neće postati poznat, ja ne volim da se eksponira, ni svog izabranika, ni sina ne bih eksponirala. Moja popularnost pripada prošlosti - rekla je ona nedavno za "Premijeru".

- Kan je dete za poželeti, život mi se promenio zbog njega, sada je on prioritet. Radimo na proširenju porodice, jedva čekamo da on dobije pojačanje. Sad sam totalno spremna za to. On mnogo voli decu.

