"ODRIČEM SE SVEGA ŠTO ME POVEZUJE SA ANELI"Oglasio se Asmin nakon suočavanja Stanije i Ahmićeve: Ona je po njemu bila DOMINANTNIJA

Stanija Dobrojević, našla se u centru skandala kad je učesnica "Elite"Aneli Ahmić u javnost iznela da joj je bivša zadrugarka preotela supruga Asmina Durdžića.

Stanija je sinoć ušla u "Elitu" i konačno se suočila sa Aneli. Njih sve su porazgovarale o Asminu, a sada se on oglasio:

- Ispratio sam sve, mislim da to Staniji nije trebalo na taj način i bila je jako kulturna. Mogla je i skroz drugačije da joj kaže neke stvari, a to nije uradila. Aneli je bila dominantnija, Stanija nije bila spremna. Stanija ne treba da se bori za mene, ona tu nije kriva, ona je samo htela da čuje od nje istinu, mogla je bolje da je ispita.

- Nismo se Stanija i ja danas čuli, jer ju je to malo psihički poremetilo i neću da joj smetam, ja nisam naporan tip. Ja Staniju stvarno iskreno volim i mislim da i ona mene voli, samo što nekada nešto ide teže, nešto lakše, Aneli uopšte ne želim da vidim, niti da pričam sa njom. Ona je znala za moje bivše i njih je imala običaj da kači na mrežama, ja sam zbog toga lagao Staniju, da bih je zaštitio od tih stvari i da je Aneli ne bi kačila po mrežama. Dopisivao sam se sa Aneli dok sam bio sa Stanijom, ali ne u ljubavnom smislu i to sam radio da bih kupio mir sa Stanijom. Sa Aneli se ne bih pomirio, sve i da je poslednja žena na svetu - pričao je Asmin, pa progovorio o detetu koje ima sa njom.

- Ja sam oslobođen od tog suđenja kompletno. To za dete mogu sve preko mog advokata da završe, vezano za alimentaciju, samo ću da šaljem alimentaciju koliko sud odredi, a ne kao do sada, a dete kad poraste može uvek da me poseti i vidi zašto nemamo kontakt. Ja sada želim javno da se odreknem svega što ima veze sa Aneli i njenom porodicom i cele situacije, ne želim nikakav kontak sa njima. Možda će sada grubo zvučati, dete kad poraste ima kod mene otvorena vrata i sigurno će to sve razumeti - rekao je Asmin.

