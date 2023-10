NOVI DETALJI SVAĐE SA SUĐENJA! KARLEUŠA: Nisam zatvorska buva! CECA: Sram te bilo, primitivko, nosićeš nanogicu! UVREDE PLJUŠTALE

Jelena Karleuša objavila je na društvenoj mreži "Iks" snimak suđenja sa Svetlanom Cecom Ražnatović.

Jelena je krišom snimala ročište koje se održalo s Cecom, a nakon prvog dela snimka i međusobnih uvreda, ni drugi deo suđenja, nije prošao bez oštrih reči, kao što se može videti na pomenutom video-snimku.

- Sudija, je l' moguće da ona galami u vašoj sudnici? -upitala je Ceca.

- Ajde da prekinemo ovo, jer sad kreću i psovke i uvrede. Ja ove romske manire nemam, mogu i ja nisko kad me vređa - rekla je Jelena.

- Ovo je ludilo, ovo je bezobrazluk - rekla je Ceca.

- Ja se ceo život borim sama - rekla je sudija.

- Isto kao i ja, ali bez kriminalaca i ubica - rekla je Jelena.

- Jeste, moći ćemo da ih nabrajamo, Jelena. Imaš amneziju - rekla je Ceca.

- Kad bismo tebi krenuli da nabrajamo ratne zločince i ubice - rekla je Jelena.

- Ajde, nabroj, majke ti, pa ćeš dobiti na sudu tužbu. A tvoje da nabrojimo? - govorila je Ražnatovićeva.

- Ajde, nabroj. Arkan, Legija, Dušan Spasojević - rekla je Jelena.

- Sram te bilo svake izgovorene reči - rekla je Ceca.

- I ja nisam nosila nanogicu, nisam zatvorska buva, ti jesi. Ali si bila kratko u zatvoru! Nesreća ove zemlje je što si bila jako kratko u zatvoru. Za krvave ruke, barem deceniju - rekla je Jelena.

- Pa nosićeš! Sladiš se tuđom nesrećom zato što je to jako ružno. Ti si majka dvoje dece. Ti nemaš pojma, nemaš osećaj. Sram te bilo. Ti mi reče, poštenjačino! Stidi se svake izgovorene reči, primitivko jedna! - rekla je Ceca, a onda je Jelena izašla iz sudnice.

Sudijama kriminalci mogu da prete( i da ih zastrašuju očigledno)… ali meni NE. pic.twitter.com/WPcf9utfhz — Jelena Karleuša (@karlinbich) October 10, 2023

Podsetimo, nakon što je snimak završio u javnosti i izazvao pravu buru na društvenim mrežama, pozvali smo Cecinu PR službu, koja nam je rekla da pevačica ne želi da komentariše pomenuti snimak.

Inače, mnogi su se odmah na mreži pitali da li je Karleuša smela da snima suđenje i da li je sad to što je objavila kažnjivo, bez obzira na to da li je proces okončan, to jest da li je došlo do presude.

