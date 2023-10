SUNOVRAT ZMAJA OD ŠIPOVA! Osuđen za pretnje UBISTVOM, ostao bez para, komšije ga HRANE i izdržavaju, a evo gde spava

Bivši učesnik "Parova" i pobednik "Maldiva" Ilija Grahovac, poznatiji kao Zmaj od Šipova, svojevremeno je bio jedan od najintrigantnijih učesnika u rijalitiju, a sad je osuđen je za krivično delo ugrožavanje sigurnosti.

Bivšem učesniku rijalitija "Parovi" je Osnovni sud u Mrkonjić Gradu odredio novčanu kaznu od 2.000 konvertibilnih maraka, što je jednako 1.000 evra, jer je u oktobru 2022. godine preko društvenih mreža pozivao na likvidaciju predsednika Partije Demokratskog Progresa Branislava Borenovića.

Podsetimo, Zmaja od Šipova je publika upamtila kao nekoga ko je bio bez dlake na jeziku u rijalitiju, dok je u svom kraju bio poznat kao jedan od najbogatijih stočara, ali izgleda da se situacija u međuvremenu promenila. Zmaj od Šipova u poslednjih nekoliko meseci jedva sastavlja kraj s krajem.

- Zmaj je baš u nezavidnoj finansijskoj situaciji. Zbog svog načina života on je ostao bez dinara. U pomoć mu priskaču ljudi i komšije iz njegovog sela, koji mu daju hranu i odeću. Uvek mu daju poneku svoju staru krpicu i komad garderobe kako bi imao šta da obuče, sad dolazi i zima. Ilija često spava i pod vedrim nebom. Baš je tužno u kakvo je stanje došao, a nekad je bio jedan od najbogatijih ljudi u selu. A da ne govorim o tome koliko je novca zaradio tokom godina u rijalitijima, sve je spiskao - ispričao je izvor za Kurir svojevremeno.

- Povremeno čuva i stoku, nadniči za sitan novac. Ali to mu nije dovoljno ni za osnovne potrebe. Da se oni nisu sažalili na njega, to bi bilo strašno. Za njega bi možda bilo najbolje da ponovo uđe u neki rijaliti, ali on više nije zainteresovan za to. Odlučio je da se definitivno povuče iz javnog života - završio je izlaganje izvor.

