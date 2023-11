"IMA DEČKA OD 29 GODINA I TERA ĆERKU IZ KUĆE..." Đedović izneo šok optužbe na račun majke Anite Stanojlović: To je za hapšenje...

Jovana Tomić Matora nije mogla da se smiri nakon što je saznala šta joj je supruga Anita Stanojlović radila iza leđa i da se dopisivala sa Mateom Car.

foto: Printscreen

Nakon toga, Marko Đedović je u programu uživo izneo za crnim stolom izneo optužbe na račun Anite i njene majke Angeline.

- Anitina majka je rekla da joj ja pakujem priču za 500 evra, neku alimentaciju. Ja neću da razumem te odnose, meni je to katastrofa. Mama ima dečka koji je 1994. godište (29 godina), Anitu tera iz kuće jer je ljubomorna da li joj ćerki gleda u d**e. To je za hapšenje, druže, šta ona radi. Ja sam za alimentaciju pazio kako se izdržavam, birao sam reči i vrlo su lepo odabrane u odnosu na bilo šta - rekao je Marko.

foto: Printscreen

- Ono što sam čuo o Anitinoj majci, to je katastrofa. Žena je napisala Matoroj: "Videćeš kakvo je Anita zlo". To zlo si ti rađala, to je genetsko zlo. Kad je dečko mame kao ona godište i sumnja da li joj zagleda u d*pe... Sad mi suđenja nisu čudna, ko zna šta je pozadina priče i možda se dečko spasio bede, pa pokušava i svoje dete da spasi bede. Ja više ni u šta ne verujem, stvari su katastrofalne - kazao je Đedović.

04:03 Matora i Anita