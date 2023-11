ANITINA MAJKA LJUBOMORNA NA ĆERKU, DEČKU PRAVI SCENE! Bizarni detalji isplivali u programu uživo, Matora dobijala ŠOK PORUKE!

Specijalni gost u Eliti bila je devojke sa kojom je Anita Stanojlović radila Jovani Tomić Matoroj iza leđa. Matea Car je došla u studio u Šimanovcima, gde je iznela šok detalje o dopisivanju sa Anitom, a onda se i suočila sa Matorom u "Šiša baru", gde je bio i Marko Đedović.

Matora se pred svima rasula u komade, dok Anita nije želela ni da prisustvuje emisiji. Kad su učesnici dobili reč da komentarišu, jedno od mišljenja koje je jako zanimalu publiku je Žana Đorđević, koja nije ni najmanje štedela Anitu, ali ni njenu majku.

- Ono što mi je jako degutatno u ovoj priči je ponašanje Anitine majke, jer nije dobila 5000 evra, nego 500.000 od Matore i Anite. Sramno je da tako nešto govori. Ja sam porazgovarala sa Anitom i rekla joj da je mogla da kaže sve Matoroj, a nije. Jovana je željna ljubavi, to je činjenica. Za mene kažu da sam možda surova, ali ja uvek pre ulaska u odnos proverim s kim imam posla. Jovanu u ljubavi i prijateljstvu ljudi koriste. Vreme je da promeni neke stvari. Sramotno je i kako se ponela Antiina majka, jer od toga počinje sve. Ona ima narušene porodične vrednosti. Sram te bilo, treba da se stidiš jer si od ćerke tražila da uzima pare, kako bi ti dala - govorila je Žana.

Takođe je i Marko Đedović komentarisao i izneo šok detalje, pogotovo koji se tiču Anitine majke.

- Anita majke je rekla da joj ja pakujem priču za 500 evra, neku alimentaciju. Ja neću da razumem te odnose, meni je to katastrofa. Mama ima dečka koji je 94. godište, Anitu tera iz kuće jer je ljubomorna da li joj ćerki gleda u d*pe. Ja sam za alimentaciju pazio kako se izdržavam, birao sam reči i vrlo su lepo odabrane u odnosu na bilo šta. Ono što sam čuo o Anitinoj majci, to je katastrofa. Žena je napisala Matoroj: "Vidćeš kavo je Anita zlo". To zlo si ti rađala, to je genetsko zlo. Kad je dečko mame kao ona godište i sumnja da li joj zagleda u d*pe... Sad mi suđenja nisu čudna, ko zna šta je pozadina priče i možda se dečko spasio bede, pa pokušava i svoje dete da spasi bede. Ja više ni u šta ne verujem, stvari su katastrofalne - komentarisao je Đedović.

