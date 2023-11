ŠVALERACIJE I SKUPA IZVINJENJA NA ESTRADI Napravio dete drugoj - koštalo ga 230.000 €, njemu žena svaku oprostila! KLETVE i SVAĐE

Neke od naših javnih ličnosti poznate su po skandalima i burnim ljubavnim životima, te nisu krili da su bili varani, ali i da su varali svoje partnere.

Ipak, većina njih odlučila je da sačuva brak i pređe preko neverstva.

Folk pevač Radiša Trajković Đani na estradnoj je sceni duže od dve decenije. U braku je duže od dve decenije, a među pevačima važi za jednog od omiljenih kolega. On je priznao i da je varao svoju suprugu, ali da nijedna ne bi mogla da zameni njegovu venčanu suprugu.

foto: Damir Dervišagić

"Slađa Trajković je jedina žena koju sam voleo i koju volim otkad postojim. Naravno, muškarac sam, varao sam, muljao, lagao. Koji Balkanac nije? Znam da mi ona to ne bi oprostila da u svakom trenutku nije znala da je nikada nisam prevario srcem i da nikada nisam bio zaljubljen u drugu ženu. Sedam žena u danu da imam, nijedna me ne bi emotivno pomerila", izjavio je folker.

Đani, kako se spekulisalo, posle svakog vanbračnog izleta svoju suprugu obraduje vrednim poklonom - od zlata do automobila. Kako se priča na estradi, on je jedno od svojih prvih neverstava platio silikonima, odnosno platio je ženi da poveća poprsje. Iako Đani danas tvrdi da se smirio i naprasno postao veran majci svoje troje dece, oni koji ga dobro znaju kažu da to nije tačno i da pevač i dalje ne može da odoli zgodnim obožavateljkama.

Mile Kitić šokirao je sve kada je priznao da je neveran supruzi Marti Savić, ali isto tako i da ona ima slobodu i braku da bude sa kim želi.

"Čim promenim mladu devojku, odmah mi se krv osveži. Duhom sam mlad, a onda sva ta mladost oko mene čini da se tako i osećam. Meni ne treba da redovno menjam krv da bih se održavao mladim, kao neke svetske zvezde", izjavio je pevač za bosanski "Ekspres".

foto: Damir Dervišagić, Shutterstock

Folker Aca Lukas u emisiji "Sceniranje" priznao je može da voli samo jednu ženu i da joj je veran kada su emocije u pitanju.

"Ja kad volim ja volim samo jednu ženu i samo sa njom. Mogu da je prevarim fizički kada ljubav dođe ispod neke razine, ali kada voliš ženu ne varaš je. Da imam ženu kući, a da za ljubav vodam ljubavnicu po gradu, e to je klošar i to nije muškarac. Sad sam slobodan i mogu da radim šta hoću. Nikako ne mogu da pojmim da kući imam životnu saputnicu, a napolju ljubavnicu", rekao je pevač.

foto: Damir Dervišagić

Lukas je svojevremeno ispričao da je bivšu suprugu Natašu prevario sa preminulom pevačicom Ksejinom Pajčin.

"Pevao sam na jednoj terasi u Sutomoru. Za vreme pauze pisao sam Kseniji. Nabrojao sam šta ću sve da joj radim i šta će ona meni. 'Aco, gotova pauza' čuo sam kolegu i ustao. Na brzinu sam poslao poruku. Kad sam uzeo mikrofon, kroz glavu mi je prošlo 'nisam valjda...'. Završio sam turu pesama i uzeo mobilni. Bio je pretrpan porukama s istog broja. Moja druga supruga Nataša je primila poruku umesto Ksenije. Odmah mi je odgovorila - u jednoj poruci samo psovke, u drugoj kletve, trećoj kombinacija psovki i kletvi", prisetio se on tada.

foto: Marina Lopičić, Nenad Kostić

Pevač Boban Rajović i njegova supruga Dragica u braku su tri decenije, ali pevač ne krije da je imao buran ljubavni život i pored surpuge. Takođe, on je sve iznenadio kada je priznao da i sada ne može da garantuje da će biti veran ženi.

"Ne! Ja ne mogu da se zareknem, jer nikada ne znam šta donosi dan, a šta noć. Ja moju ženu volim najviše na svetu i ona je osoba sa kojom ću ja provesti ceo svoj život, a što se tiče prevara ja ću se svim silama truditi da odolim svemu tome, ali ne mogu da obećam", rekao je Rajović.

foto: Sonja Spasić

Ivan Gavrilović u rijalitiju "Parovi" javno je prevario suprugu Marinu sa 20 godina mlađom Milijanom Bogdanović. Njih dvoje su i nakon rijalitija nastavili vezu, ali je pevač nedavno za Kurir otkrio da se vratio ženu i da se kaje zbog svega što je uradio.

"Završio sam sa Milijanom. Mojoj supruzi nije bilo lako. Ja verujem mnogo u Boga. Ona nije ni odlazila, pravo da ti kažem. Ona je bila u kući sa decom. Problemi koji su bili još su tu, ne možemo da vratimo točak unazad, ali važno je da se život nastavi, pozitivno samo, glava gore. Svašta se dešava u životu, sad lepo funkcionišemo. Još uvek je to sveže. Shvatite me", rekao je on.

foto: Printscreen/Instagram

Mediji već decenijama bruje o pevačevoj aferi sa Ljiljanom Jevremović koja tvrdi da mu je rodila ćerku Inu. Keba negira očinstvo, a njegova supruga je nedavno odlučila da progovori.

- Moja povređena sujeta ne može da se poredi s količinom griže savesti i bola koju Dragan oseća. Uopšte ne razmišljam o sebi i tako je od prvog trenutka tog nemilog događaja. Nema neoprostivog greha, samo neokajanog, a Dragan je svoj okajao - otkriva Olja. Ona kaže da je Keba ispričao sve što je želela da zna o toj aferi.

foto: Aleksandar Jovanović Cile, Nemanja Nikolić

- O tome mi je ispričao sve, čak i više nego što sam htela da znam. Kod nas je najvažnija iskrenost, ali i mi se često posvađamo, nije ni kod nas samo med i mleko. Imali smo mnogo problema u braku, ali ako ti je stalo do nekoga, moraš da istrpiš i drugačije mišljenje, pa i da se posvađaš - rekla je Kebina žena.

Taj trenutak slabosti i neverstva koštalo ga je, kako je sam jednom prilikom rekao, 230.000 evra! Ali, to nije sve. Supruga Olja mu je oprostila prevaru, ali je Keba na nju prepisao svoju kompletnu imovinu i zvanično ostao bez ičega. Čak se i sudski razveo od supruge mada i dalje žive zajedno.

Pevač Semir Džanković imao je aferu sa koleginicom Gabrijelom Pejčev. Oni su sve to javno priznali, a njegova supruga Sanela mu je oprostila, te su nastavili da uživaju u zajedničkom životu.

foto: Nemanja Nikolić, Petar Aleksić

Zoran Pejić Peja ne krije da ga je neverstvo koštalo razbijenog automobila i razbijenih prozora u kući, koje mu je porazbijala tadašnja supruga Zlata Petrović kada je saznala da on švrlja.

foto: Kurir Televizija, Damir Dervišagić

- Nikada nisam varao kada smo bili u srećnoj fazi, samo kada se posvađamo. Pukne mi film, pa odem sa drugom. Kad se sa ženom pomirim, ja lepo priznam. E, onda krene detaljno preslišavanje od poze u kojoj smo vodili ljubav, pa nadalje. Kamo lepe sreće da sam mogao da je smirim poklonima! Ali, ja ljubav nikad nisam kupovao i plaćao. Mogao sam i da ćutim, ali šta da radim kad sam pošten čovek - kaže Pejić.

