ONI SU SE ŠLAVALERISALI PRED MILIONIMA: Bez stida imali ŽESTOKE AKCIJE, a onda su ostali bez NOVCA i ŽENA, a njemu je PROCVETALO

Preljube su obeležile svaki sezonu rijalitija Zadruga. Ljubavni trougao Sloba-Luna-Kija napravila je pravu pometnju u prvoj sezoni, nema ko nije pričao o njima, budući da je pevač ušao oženjen, prevario je sa ćerkom Anabele Atijas i Gagija Đoganija, a zaplet je nastao kada je Kija Kockar kao prevarena supruga ušla u Šimanovce.

Posle četiri sezone Zadruge, Sloba i Kija su se razveli, svako je krenuo svojim putem, uspešni su na estradi, a Luna se udala za Marka Miljkovića i postala je mama preslatke devojčice Mije, dok je pevač u stabilnoj vezi.

Posle njih, u rijalitijima nije baš preporučljivo ući oženjen.

Marko Janjušević Janjuš, bivši košarkaš, razveo se posle afere sa Majom Marinković. U jednoj od sezona uspeo je da se izvuče posle flerta sa Anom Korać, međutim sa Majom nije mogao da sakrije da je zaljublen. Supruga Ena nije mogla da pređe preko toga, ali i javnog priznanja da ju je prevario sa čak četiri zadrugarke. Ali posle nema kajanja, a Janjuš se pokajao odmah pošto se završila Zadruga 4.

Naime, on je objavio nekoliko fotografija sa bivšom ženom na društvene mreže te svima ponovo stavio da znanja koliko se kaje što je "izdao" javno i prevario svoju suprugu. "Šta reći, nego kakav sam ja konj, konj marke Dorat", napisao je on u opisu fotografija svoje porodice. Čak je objavio i jednu fotografiju iz kreveta.

Kristijan Golubović u Zadruzi načinio je poljubu sa Kristinom Spalević. Jedan poljubav je bio dovoljan da ga koštao braka. Naime, Ivana Veljković, žena s kojom Golubović ima ćerku, nije mu mogla ovog puta preći preko prevare, kao što je to učinila nakon skandala na "Farmi" sa Jovanom Balerinom i Jasminom Medenicom.

Kiki i Kristina su i posle završetka rijalitija zajedno, dok Ivana sama brine o detetu, a Golubović finansijski pomaže.

Još jedna Ivana je ostala bez supruga zbog preljube u rijalitiju. Naime, reper Nenad Aleksić Ša zaljubio se u Taru Simov i dok je trajao rijaliti potpisao je papire za razvod.

Ivani je, dok je gledala kako je suprug vara sa 20 godina mlađom Simovom, među prvima podršku dala Kija Kockar, koja je potpuno razumela kroz šta prolazi. Stan u kojem je živela sa reperom napustila je pre nego i što su se razveli i nastavila je svoj život.

Veza između Ša i Tare bila je turbulentna u rijalitiju, a isto tako je nastavila sa usponima i padovima i napolju. Par je posle nekoliko raskida i svađa, raskinuo, nisu više zajedeno.

Nisu samo pucali brakovi, i oni su prevarili svoje partnere.

Veza između Teodore Džehverović i Anđela Rankovića u rijalitiju takođe je prolazila kroz različite faze, mada je privukla manje pažnje. Na neki su možda i zaboravili da je Teodora na ovaj način prevarila dečka sa kojim je bila u vezi u spoljnom svetu.

"Imala je dečka, upoznala sam ga i pričali smo o svemu. Njemu je jako teško zbog svega što se dogodilo. On mi je kao sin i rekla sam mu to, rekla sam mu da je i nama teško što se tako sve završilo. Teodora je pre ulaska na imanje znala da će rijaliti dugo trajati i mislila je da on nju neće čekati. On mi je rekao da joj neće oprostiti to što ga je prevarila u rijalitiju, a ja ne želim da se mešam u to. Neka pročita poruke koje joj je ostavio kada izađe iz rijalitija i ispričaću joj šta smo razgovarali, pa nek odluči šta će", izjavila je tada Teodorina majka Gordana.

Nemanja Đerić Đekson upustio se u žestoke seksualne odnose sa Anđelom Vešticom, a potom i sa maloletnom Minom Vrbaški, iako napolju ima devojku Tijanu. Da stvar bude još luđa, ona se posle ove duple preljube i oglasila sa porukom: "Volim i ja tebe", nakon što ju je Đekson pomenuo u rijalitiju.

"Ona je riba koja se ne rađa često. Preslatka je. Ima najlepšu g*zu na svetu. Sa njom je odnos fantazija. Brutalna je, majke mi. Ostale joj nisu ni do kolena", rekao je tada Đekson o njoj!

