OVAKO JE IZGLEDALA ANASTASIJA PRE ESTETSKIH KOREKCIJA: Kao da nije ista devojka, špicasta brada, tanke usne i skroz drugačiji nos

Naslednica Cece Ražnatović, Anastasija, nikada nije poricala da je uz pomoć profesionalaca dovela svoj izgled do savršenstva.

Čak se skoro pohvalila da je tokom boravka u Beogradu kada je slavila Nikoljdan u svom porodičnom domu otišla na korekciju obrva i usana, a i u prošlosti je govorila o svim zahvatima kojim se podvrgla.

Sada je njena majka izbacila sliku iz prošlosti na kojoj pozira sa Tasom i Veljkom, i transformacija kroz koju je Anastasija prošla zaista je evidentna.

Izgled Anastasije Ražnatović definitno nije više isti - nos je bio veći, a usta nešto manja, ali Cecina ćerka nikad nije krila da je operisala nos i usne.

Ovako je nekada izgledala.

- Nisam bila zadovoljna svojim nosem i nos sam operisala, samo jednom. Zapravo sam samo nos i operisala. Imala sam tu nesigurnost oko nosa i to sam korigovala. Neću sada da pričam da sam imala devijaciju pa sam morala, nisam zbog toga uradila, okej, imala sam i devijaciju, ali... Prosto sam želela i to sam uradila, i to je to - objasnila je svojevremeno Tasa.

