KARLEUŠA DOŽIVELA PEH NA NASTUPU! Svaka žena od toga strahuje, uradila je ovo! I one došle na njen šou, njih niko nije očekivao!

Jelena Karleuša nastupala je za reprizu Nove godine u jednom novobeogradskom hotelu.

foto: Kurir

Pevačica je priredila pravi šou, ali joj se tokom izvođernja prvog bloka pesama dogodio peh. Doživela je ono od čega skoro svaka žena strahuje - pukla joj je čarapa.

foto: Kurir

Velika rupa je nije omela da završi taj deo nastupa, a i sama je obavestila sve prisutne šta joj se dogodilo. Na pauzi JK se presvukla.

Posle kostima koji su njoj svojestveni, obukla je crni komplet. Svi su se iznenadili kada su je videli u širokim crnim pantalonama.

foto: Kurir

Ono što je još iznenadilo mnoge je to što su i njene ćerke Atina i Nika bile u sali. One su došle da isprate mamin nastup, iako to ne čine često.

