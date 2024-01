PRVO OGLAŠAVANJE ĐORĐA DAVIDA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA: Njena podrška mu mnogo znači, a od bola napisao samo TRI REČI0

Roker i član žirija "Zvezda Granda" Đorđe David prolazi kroz težak period nakon što je prošlog vikenda doživeo saobraćajnu nesreću u Severnoj Makedoniji u kojoj je naleteo na ženu, koja je šetala auto-putem, i usmrtio je.

Sada se roker oglasio prvi put od tragedije na društvenim mrežama i podelio poruku koju mu je uputila mlada pevačica kojoj je muzičar mentor u muzičkom takmičenju.

- Svu ljubav i podršku šaljem svom mentoru, čoveku koji je nebrojeno puta pokazao svoju humanost i ljudsku veličinu. Zaista mi je žao što prolazi kroz tako mračno vreme, ali njegovo srce i duša su toliko pošteni. Želim da izjavim saučešće porodici poginule u ovom tragičnom događaju. Neka im Bog da snage da prebrode ove teške dane - piše u objavi, a Đorđe joj se zahvalio: "Hvala, sine moj".

Podsetimo, roker ne može da napusti državu i oduzeta su mu dokumenta.

- Na predlog Osnovnog javnog tužilaštva Kumanovo, stranom državljaninu koji je učestvovao u teškoj saobraćajnoj nezgodi kod Tabanovca izrečene su mere opreza - privremeno oduzimanje putnih i drugih isprava (lična karta i vozačka dozvola) za prelazak državne granice i obaveza da se javi Sudu - obaveštava Državno tužilaštvo u Skoplju, preneli su makedonski mediji.

Teško podsnosi

David je teško podneo to što je žena preminula. Kako saznajemo od naših izvora iz Makedonije roker ima potrebu da se vidi sa njenom porodicom.

- Đorđe i dalje ne može da dođe k sebi zbog svega što se dogodilo. On samo ponavlja da mu je jako žao zbog svega i da u životu nije psa zgazio. Rekao je da će svaku odluku suda prihvatiti i da samo želi da se ova agonija završi. Ima potrebu da se vidi sa porodicom nesrećne žene i da im lično kaže da mu je krivo. To više nije isti čovek. On, koji je uvek nasmejan, vedar i veseo, sada je utučen i totalno se promenio.Ne beži do odgovorornosti, ali više od svega želi da upozna i da se sretne sa porodicom preminule žene - priča naš sagovornik.