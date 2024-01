"VIŠE NEĆE URINIRATI PO NAMA" Tamara Đurić zapušila usta Selmi Bajrami, ove reči dugo će joj odzvanjati!

Tamara Đurić progovorila je o pevačici Selmi Bajrami, kojoj je zabranjen ulazak u Srbiju zbog pevanja albanskih nacionalističkih pesama i pokazivanja dvoglavog orla, simbola velike Albanije.

Tamara, dobro poznata da nema dlake na jeziku, iskoristila je priliku i otkrila kakvo mišljenje ima o čitavoj situaciji, kada je upitanju ova besremna pevačica.

- Njen slučaj je završen, da će tako da završi svaki sledeći slučaj koji podrubljivo bude pričao o našoj državi, a mi kao gostoprimivi Srbi dozvoljavamo da svi onako po nama, da ne upotrebim tešku reč, ali da to zloupotrebe, a ona kao jedinka, tako iskoristi. Drago mi je što smo napokon počeli da poštujemo sebe i da sistemom eliminacije, uklanjamo neprijatelje, mislim to su možda teške reči, ali neko ko nam ne misli dobro i ta cela zamisao velike Albanije, ali svako ko hoće nas da suzi, nije dobrodošao u našu zemlju. Svako je dobrodošao u zemlju, bezobzira na sve, mi smo stvarno gostoljubivi i više nego što treba, a ovo je bilo stvarno ponižavajuće i da država nije tako odreagovala, to bi bilo onako da mi dozvoljavamo da urinira po nama. Opet bih naglasila, možda ona to nije, svesno ili nesvesno uradila, ali prosto taj simbol se zna šta označava - rekla je Tamara u emisiji ,,Amidži šou".

