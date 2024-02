OVAKO DANAS IZGLEDA MIKI PANJKOVIĆ! Žene su ludele za njim! Sina mu isto znate, šokiraćete se kad čujete sa kim se druži

Predrag Miki Panjković je svoju karijeru frizera započeo davne 1982. godine. Ipak, kako je sam priznao, nije oduvek mislio da će se baviti "frizerajem". Upisao je Pravni fakultet i završio prvu godinu, ali ga je kosa vukla na drugu stranu.

Miki je prvi na prostoru bivše Jugoslavije započeo nadogradnju kose, otvorio akademiju za frizere, osvojio silne nagrade, ali i poverenje mnogih javnih ličnosti.

Mikija je između ostalog oduvek važio i za miljenika žena, dugo ga nismo videli u javnosti, a mnogi kažu da što je stariji sve bolje izgleda.

On je veoma aktivan na svom profilu na Instagramu, gde se može primetiti da Miki uživa u putovanjima u daleke zemlje i pravi je markantni gospodin, a jedno vreme je čak nosi i veliku bradu, te je mnogima bio neprepoznatljiv.

Osim toga, malo ko zna da je njegov sin poznati jutjuber.

U jednoj od emisija "Amidži šoua", pre izvesnog vremena, gost je bio upravo Voja Panjković, sin poznatog frizera Mikija Panjkovića, koji je poznati jutjuber, ali i frizer.

On je tada otkrio i kako se slaže sa svojim ocem.

- Zapravo ima malo stvari koje me nerviraju, trudimo se, slušamo se. Ja sam dosta lenj, pa me on gazi da radim neke stvari, to je dobro, ali mene to tada nervira. To je dobra stvar, ali samo mene to nervira.

Na njegovom Instagramu mogu se pronaći i slike sa Bogdanom Ilićem, poznatijim kao Baka Prase.

