"BRAK JE SVEDEN NA NIVO AUTOMOBILA" Vendi prvi put progovorila o mužu i ćerki, evo zašto ih godinama krije od očiju javnosti

Vesna Vukelić Vendi bila je gost emisije autora i voditelja Jovane Matić Đokić "Nije sve tako crno" i prvi put govorila o svom odrastanju, ocu i vaspitanju.

Iako svoj privatan život drži daleko od očiju javnosti za Kurir je govorila o stubu porodice, pravim merama vrednosti i otkrila tajnu uspeha braka koji traje decenijama. Vesna je govorila o ćerki, suprugu i odnosu koji je za nju svetinja.

- Nisam pristalica registracija, Šta znači to: "Otići ću u opštinu i registrovaću se". Brak je sveden na nivo automobila. Brak je gde Bog kaže: "To je to". Brak je odnos koji je iznedrio dete. Sav moj fokus i fokus moje porodice je ćerka. Brak je sam po sebi jedna velika žrtva, samo ja znam koliko sam se odricala za život i napredak u tom najintimnijem krugu. Imati nešto što je sagrađeno i ograđeno, a živeti u sistemu gde đavo samo potkopava je jako teško. Trudila sam se da budem veliki domaćin u kući. Nekada nisam želela da idem na turneje po dva tri meseca da se ne bih udaljavala od deteta. Jako je važno ne pričati o intimi, često zna da bude vulgarno. To bi bilo isto kada bih ja tebe pitala: "Jovana, kako izgleda tvoj odnos sa partnerom u četri zida? Koje poze volite?" To što držim porodicu van očiju javnosti, ne znam da li je recept za sreću... - govorila je Vendi i dodala:

- Moja ličnost je ista i u kući i van kuće. Ne postoji to kod mene na sceni sam jedno a u kući drugo. Sve to je šizofrenija. Naše žrtve ne trebaju drugi da znaju. Niko ne treba da zna koliko se noću molim, koliko sam morala da štedim, kako sam se snalazila... Kod mene u kući je viši standard, nema banalizacije nikakve. Naravno, postoje teški momenti, finansijski problemi... Mora da postoji jedan obrazac ponašanja. Nikada nikoga nisam ogovarala, ni u mojoj porodici to ne postoji. Ako nekome nisi nešto rekao u lice, nemoj ni iza leđa.

