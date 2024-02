"BILA SAM FOTOMODEL DA BIH POSTALA PEVAČICA, NISAM IMALA NOVCA" Vendi o trnovitom putu: Otac mi nije dao da idem kod Minimaksa

Vesna Vukelić Vendi bila je gost emisije autora i voditelja Jovane Matić Đokić "Nije sve tako crno" i prvi put govorila o svom odrastanju, ocu i vaspitanju.

foto: Kurir

Iako svoj privatan život drži daleko od očiju javnosti za Kurir je govorila o stubu porodice, pravim merama vrednosti i otkrila tajnu uspeha braka koji traje decenijama. Vesna je govorila o ćerki, suprugu i odnosu koji je za nju svetinja.

Vukelićeva se prisetila početka karijere, otkrila svoj razvojni put, ali i priznala da podršku od oca za svoju profesiju nije imala.

- Bio je jako strog, kad se kaže za nekog ultrastrog, to već može da deluje malo kao patologija, ne, on je želeo da ima zapravo sina i to mu se nije ostvarilo. Čak je imao, recimo, žensku kucu ili tako nešto, on nikako da mu se desi da bilo šta muško ima pored sebe. Neostvarena želja mu je da ima sina i onda je on mene zapravo brifingovao kao nekog oficira - otkrila je Vesna i priznala:

foto: Kurir

- Svom ocu sam uvek ispunjavala želje, ali samo jednu nisam. Izričit je bio da ne budem pevačica. Ja sam mu rekla: "Ako ne budem pevačica, ja ću da umrem". 99% posto opevačica je uspelo zahvaljujući roditeljima. To se guralo, to se kupovalo, dodvoravalo, to su se familje zalagale da neko uspe. Bilo je aktiviranje i političkih šrafova. Mene je narod tražio, posle prvog mog pojavljivanja kod Minimaksa kada je kamerman držao zum na meni svi su se već u sledećoj pitali gde sam. Tako sam postala maskota emisije. Jedno vreme sam bila fotomodel da bih postala pevačica jer nisam imala finansije. Moj otac kad je čuo da treba da idem u emisiju odmah je rekao "Ne možeš da ideš".

Kompletan intervju pogledajte na jutjub kanalu Kurira.

NIJE SVE TAKO CRNO Svake srede u 20 časova samo na Youtube kanalu i sajtu Kurira pratite novo izdanje emisije koja će vam vratiti veru u sebe, ali i svetlije sutra. Teme i sadržaj će vas možda ponekad rastužiti ili rasplakati, ali i promeniti pogled na svet i ubediti da NIJE SVE TAKO CRNO. foto: Kurir Pred vama će biti tople ljudske priče, svakodnevni problemi, iskustva poznatih ali i manje poznatih lica koja će progovoriti o svojim ne tako lakim životnim trenucima i pomoći da prevaziđete svaki loš period u životu i shvatite da uvek postoji svetlo na kraju tunela..

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i propisima Zakona o javnom informisanju i medijima.

Bonus video:

01:38:13 SCENIRANJE 25.06.2023. MILOMIR MARIC