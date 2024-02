"NEOSTVARENA ŽELJA MU JE DA IMA SINA, BRIFINGOVAO ME JE KAO OFICIRA" Vendi o ocu i vaspitanju: Bio je strog, u kući nije bilo...

Vesna Vukelić Vendi bila je gost emisije autora i voditelja Jovane Matić Đokić "Nije sve tako crno" i prvi put govorila o svom odrastanju, ocu i vaspitanju.

Za Kurir je govorila o odnosu sa ocem i otkrila koja je energija vladala u njenom domu od ranog detinjstva.

- Imala sam tu sreću, moj otac je bio zaista ultraobrazovan čovek, on je završio vojnu akademiju sa najboljim prosekom, bio je najbolji đak Vojne akademije i zato je tako kao mlad dobio stan u 24. godini. Tu sam se ja rodila, moja sestra i moja ćerka. To je jedan šumoviti predio, jer on je iz Zmijanja i on ne voli ništa ravničarsko. Uopšte taj položaj gde sam odrasla, taj pejzaž gde je bilo puno igrališta, to je mene nekako učinilo da sam ja ta tri svoja kraka, a to je slikarstvo, odnosno umetnost, muzika i sportska aktivnost. Bio je jako strog, kad se kaže za nekog ultrastrog, to već može da deluje malo kao patologija, ne, on je želeo da ima zapravo sina i to mu se nije ostvarilo. Čak je imao, recimo, žensku kucu ili tako nešto, on nikako da mu se desi da bilo šta muško ima pored sebe - govorila je Vesna i nastavila:

- Neostvarena želja mu je da ima sina i onda je on mene zapravo brifingovao kao nekog oficira. Kad ideš kroz kuću ne smeš da imaš prazan hod, okrećeš se levo, gledaš ovamo, gasiš svetlo i tako, znači, to je od tih najsitnijih stvari do brifingovanja u komunikaciji sa drugima. On se ježi kada vidi pihtijaste roditelje, da ne kažem pihtijaste očeve, to je sad ključna stvar, pa mislim i pihtijaste žene. Muškarac je stub kuće, on je mene i moju sestru vaspitao na jednoj krilatici: "Žensko je kao čaša, razbiješ čašu, nema više ženskog". Tako da se znalo od početka, nije mogao da postoji taj neki flert sa nekim razvratnim pogledom na život, naprotiv, ja se zaista osećam kao da sam rasla na dvoru.

