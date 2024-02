EMIR ČUVA USPOMENU NA ŠABANA! Kralj narodne muzike ga zadužio, a Habibović ga ne zaboravlja

Emir Habibović čuva uspomenu na tragično nastradalog Šabana Šaulića. Pevač je zapevao hit "Tebi koja si otišla" kralja narodne muzike i to u kolima. Dok je upravljao vozilom, Habibović je pustio glas, a suvozač je sve ovekovečio.

foto: Kurir televizija

On na svojim nastupima pored svojih pesama u najvećoj meri izvodi Šabanove hitove, pa je sa svojim pratiocima podelio kako to čini u privatnoj režiji.

Emir Habibović zapevao hit Šabana Šaulića

Od samog pojavljivanja na javnoj sceni Emir je insistirao na kvalitetu pesama, zbog čega je stekao podršku brojne publike, ali i poštovanje kolega.

On je krajem prošle godine gostovao kod voditelja Ivana Gajića u emisiji Puls Srbije gde se dotakao današnjih pesama za koje smatra da više nisu kao nekada.

- Sada imam 37 godina i ulazim u neke lepe godine da prištim generaciji da slušaju dobre pesme. Žudio sam za time da punim diskoteke, evo sad da budem iskren po prvi put. Ali kad vidim šta se sve događa na estradi, ja prvenstveno pevam svaki drugi dan privatna veselja, to svi znaju i tako da sam i malo zaostao po pitanju medija, ali nije mi žao kada danas vidim šta se sve ovo događa. Iskreno nije mi žao. Ima ljudi, ima malo njih, to moram da priznam ovako javno, malo njih dobrih, tu je Slobodan Radanović i Aleksandra Prijović. Na njima je budućnost da omladini priušte ono što je kvalitet - objasnio je on.

foto: Privatna arhiva

Habibović radi punom parom, a kada nije na poslu vreme provodi sa suprugom Tamarom Selimović i naslednicima.

Podsetimo, Šaban Šaulić je nastradao 17.2.2019. godine. Nesreća u kojoj je poginuo legendarni muzičar se dogodila u gradu Bilefeldu, u severozapadnom delu Nemačke. Do nesreće je došlo nakon Šaulićevog koncerta u Bilefeldu, a pevač je nakon udesa prebačen u bolnicu, gde je, nažalost, uprkos naporima lekara, preminuo. foto: Privatna Arhiva, Damir Dervišagić Kako se tada navelo u policijskom izveštaju dva vozila su sletela sa puta i udarila u bankine. Šaban je rođen 6. septembra 1951. godine u Šapcu. Bio je pevač, muzičar i producent. U toku bogate karijere u medijima i od publike je dobio nadimak "kralj narodne muzike". Niko nije ni slutio da će u tragičnoj nesreći poginuti.

