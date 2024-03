DETALJI POMIRENJA ANASTASIJE SA SVEKRVOM I ZAOVOM! Evo ko je kumovao njihovom susretu, sve se desilo pred 8. mart!

Anastasija i Nemanja Gudelj konačno uživaju u porodičnoj sreći jer su nesuglasice između ćerke Svetlane Cece Ražnatović i njene svekrve Olivere i zaove Vanje rešene. To je najpre potvrdio fudbaler zajedničkom fotografijom sa, kako je napisao, tri najvažnije žene u njegovom životu, a koju je simbolično objavio za 8. mart na svom Instagram profilu. Pomirenju je, kako saznajemo, kumovao Nemanjin otac, a Anastasijin svekar Nebojša Gudelj.

Njih tri su se nakon pomirenja i zapratile na društvenim mrežama. - Sada se može reći da je u porodici Gudelj-Ražnatović sve u najboljem redu! Nesporazum koji se desio pre nekoliko meseci je uspešno rešen. Sve je to zahvaljući Nebojši, koji je strpljivo i pažljivo mesecima radio na tome da u kući sve bude kako treba. Eto, sada su ponovo svi zajedno. Roditeljima je najvažnija sreća njihove dece, a u svakoj porodici dolazi do nepredviđenih situacija. Pomirenje je palo i pre 8. marta, ali su tada svi porodično izašli u restoran na večeru, gde su taj trenutak i ovekovečili. To veče su se odlično proveli, smejali su se, pričali, pa čak i zapevali. Naravno, za to je bila zadužena Anastasija, koju muž obožava da sluša dok peva - kaže naš izvor blizak porodici.

Prema njegovim rečima, Anastasija nikad nije bila srećnija:

- Bukvalno cveta. Svi su mirni i spokojni. Nemanja je profesionalni sportista i njemu je potrebno da bude spokojan i srećan, a to jedino može ako je u porodici sve u redu. Njegov otac, koji je profesionalni sportista i nekada jedan od najboljih fudbalera, tačno zna šta znači kada na teren izađeš neopterećen. Zato je i pomogao u rešavanju sitnica koje, verujte mi, nisu ni vredne pomena - priča naš izvor. Naša ekipa je letos bila u porodičnoj kući Gudelja u Trebinju, gde smo se na licu mesta uverili da je familija njenog muža odlično prihvatila Anastasiju, koja se oduševila domovinom svoje svekrve i svekra. Tamo su nas dočekale strine, koje su nas ugostile kao najrođenije:

- Nemanja je sin mog devera. Predivno dete. Anastasija je prelepa, pitoma, fina, sedela je tu s nama. Mogli su da budu u hotelu u Trebinju, ali su oboje želeli da budu ovde na selu. Ona je toliko obična, oduševljena ovim mestom, ne interesuje je grad - rekla nam je tada ponosna strina. Ništa manje reči hvale nije imala ni druga strina: - Anastasija mi se jako sviđa. Znate šta sam joj ja rekla? Rekoh: "Preuzmi sve u svoje ruke i da počineš pod starost ovde." Vole se i čim je to lepo sve, neka deca uživaju. Divno dete, lep su par i samo mogu da kažem reči hvale. U više navrata smo pokušali da stupimo u kontakt s porodicom Gudelj, ali i Ražnatović, ali oni nisu odgovarali na naše pozive i poruke.

