"BRENA JE POLUDELA, SVE JE PSOVALA ZAHARU" Saša Popović otkrio tajnu, susret je bio jeziv: On je matora budala

Saša Popović prisetio se kako je došlo do saradnje Brene i "Slatkog greha" s Milutinom Popovićem Zaharom. On je otkrio da se čuvenom kompozitoru Brena nije odmah dopala.

Zahar je došao na jedan njihov nastup kada je ostvaren prvi kontakt.

- Zahar je u to vreme bio jedan od najjačih likova na estradi. Došao je da nas gleda, razneli smo salu na tom koncertu. Posle smo seli za sto i Zahar kaže: "vidi, momče, vi niste loši, a ova Bosanka, onako, prosečna". Ubio me na mestu. Ali nam je zakazao sastanak. Rekao sam Breni šta je rekao, a ona poludela, šta nije rekla za njega, sve mu je psovala, ali smo ipak otišli kod njega kući da čujemo šta ima da kaže.

Milutin Popović Zahar im je tada ponudio pesmu "Čačak, Čačak", nakon koje su ostvarili veliki muzički uspeh.

- Odemo mi kod Zahara kući, nas šestoro, Brena sedma, jedva smo ga našli. Zvonimo, otvara nam vrata njegova tadašnja supruga Goca Lazarević. Kaže on: "slušao sam vas sinoć, repertoar, katastrofa... Sad ću ja vama dati hit, da vi vidite šta je pesma" i krene Goca da peva "kaže meni dilber moj, Čačak, Čačak..." mi zabezeknuti, sviramo Abbu, Betovena, svetske hitove, a on nama prodaje "Čačak, Čačak". Mi k'o po**šani, a on kaže: 'Ovo je hit deco, a ono što vi pevate je zabava za hotelske goste." Izašli mi na parkingu, okupili se i kažemo: "koji smo moj dolazili, ovo je matora budala, pravi nas budalama". Otišli mi u Kikindu, napravili dar-mar, prošlo je jedno deset dana i u nekom trenutku kaže Brena: "daj da naučimo tu pesmu što nam je dao Zahar". I konobari kažu, dobra pesma, kuvarica izašla kaže "ko to peva", mi ne verujemo - ispričao je Popović u emisiji "Una intervju".

