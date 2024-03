ANA NIKOLIĆ U CENTRU ZA SOCIJALNI RAD: Evo kako izgleda dan pevačice i Raste nakon rata oko starateljstva

Ana Nikolić nedavno je na svom Instagramu obelodanila prepisku sa bivšim mužem, reperom Stefanom Đurićem Rastom, a u jednoj od poruka poručio joj je da će ćerku viđati isključivo u Centru za socijalni rad.

"Dete možeš da vidiš sledeći put u Centru za socijalno", poručio je Rasta bivšoj supruzi u jednoj poruci.

Međutim, Ana je potom ispričala da ona ima starateljstvo nad detetom, i da neće dozvoliti da joj bilo ko to pravo oduzme.

Ona se nekoliko puta oglasila povodom porodične drame, a sada je ekipa "Paparaco lova" snimila jedan dan Raste i Ana i prikazali su šta se dešava u njihovim životima otkako su započeli novi "rat".

Naime, kako se vidi na snimku, devojčica je bila kod majke u stanu, a potom je Rastin vozač došao po nju i odveo je kod oca.

Nakon toga, Ana je sređena izašla iz svog doma i uputila se ka Centru za socijalni rad na Voždovcu. Kako se može pretpostaviti, ona i Rasta su očigledno pokrenuli postupak u koji je uključen Centar kako bi se našlo najbolje rešenje za dete.

Nikolićka je posle posete ovoj ustanovi nastavila da obavlja svakodnevne obaveze, te se uputila do menjačnice, banke, a usput obavila i nekoliko kupovina za kuću.

Za to vreme, Tara je bila kod Raste u stanu, te su zajedno bili na nekoliko lokacija, među kojima je i reperov studio, a zatim su sa njegovom majkom i devojkom otišli na ručak.

Ana o starateljstvu

Inače, Ana Nikolić je istakla da neće dozvoliti da joj Rasta oduzme starateljstvo.

- On očigledno nije bio dovoljno u zatvoru, ali pričaću ja sve kad rešim s advokatima. Sve same eminentne ličnosti bez škole i vrlo upitne prošlosti. On je sve drugo tražio, ja sam tražila samo i isključivo puno starateljstvo. To je jedina istina i treba da se zna. Meni je moj imidž jasan u medijima, ja nisam uspela da se uništim, a ponajmanje će neko druga osoba to da uradi. Niko neće da se više ku*či bez pokrića, narkotrafikant iz CZ-a, ne sećam se da sam ga posećivala na Sorboni, ni na Pristonu, ni na Jejlu, nego u CZ-u, pritom mi ovo uopšte nije obaveza. Odavno smo mi razvedeni, i to baš na današnji dan - rekla je ona i dodala:

- Tema je starateljstvo. Ako se ovakvima kao što je Rasta da starateljstvo, onda treba da nestanemo svi. Putin neka baci atomsku bombu, ovo nije normalno. Mene vrtić blokira jer sam poslala Rastinu poruku. Moje dete tamo ići neće. Ja imam starateljstvo nad detetom, a materijalno izvolte! Baš bih volela ko će da mi dete uzme, od danas neka me smatraju najvećim neprijateljem, svi znaju na šta sam spremna za nepoznate ljude, a zamislite šta sam samo spremna za svoje dete, ja bih se iz zemlje iselila, jer ipak sam ja Ana, mama Tare Đurić, nisam surogat majka - poručila je Ana.