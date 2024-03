OVAKVU CECU JOŠ NISTE VIDELI: Podigla košulju i pokazala stomak, sve pločice na broju a svi komentarišu samo jedno (FOTO)

Ceca Ražnatović dovela je svoj izgled do savršenstva, a koliko je zadovoljna svojim izgledom pokazala je juče kada se pojavila na snimanju nove emisije Zvezda Granda.

Pevačicinstajling prekrivao je sve a u isto vreme i pokazivao mnogo. Ceca je nosila široku košulju koju je vezala u čvor, pa joj je struk baš došao do izražaja, a dole je imala široke pantalone u istoj boji kao i košulju. Preskupa torba i cipele koje su imale čak i krzno na sebi, svi su primetili i pitali se kolika li je cena ovih glamuroznih sandala.

Podsetimo, Ceca je za nekoliko dana smršala više od 8kg, o čemu je nedavno govorila.

- Dovela sam svoju liniju onako do perfekcije, ali bez ikakvih rigoroznih dijeta, bez ovih što se bodu, ozempika, čuda, to je sad jako popularno i jako opasno, nezdravo i direktno utiče na štitnu žlezdu i na pankreas. S tim se ne treba igrati. Jer taj lek u stvari koriste dijabetičari. Nije ni bitno - otkrila nam je ona pre nekoliko dana.

Za samo mesec dana skinula je više od 8 kilograma i to uz pomoć jednostavne dijete.

- Jednostavno odlučila da posle sedam ne jedem ništa i samo da konzumiram vodu. I jednom prilikom sam rekla i ponekad neko pivce. I onda su me pitali kako pijem pivo kad to goji. Ja kažem, mene ne goji, mene pivo voli, ali zaista to je. I meni je to pošlo za rukom i ja sam skinula 8,5 kilograma za mesec dana, a da nijedne sekunde nisam gladovala, jela sam šta god sam htela. Najkasnije, znači pola 8, 8 uveče, nema više unosa hrane i meni se to pokazalo. To je kao autofagija. I onda ujutru ustajem u 8, pola 9, doručak, pokretanje metabolizma i to je to. I fizička aktivnost - rekla je za Telegraf.rs.

Pored ishrane koju je korigovala, Ceca je veoma aktivna i u teretani.

- Treniram ili ako ne stignem na trening, ja odradim brzi hod na traci da pokrenem telo, metabolizam. Ako ležiš non-stop, ne može da ti se ubrza metabolizam- ispričala je za Telegraf.rs.

