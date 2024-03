EVO KO ĆE KRSTITI SINA MARIJE ŠERIFOVIĆ: Odlučeno da ON bude kum Mariju, nastao opšti haos u Zvezdama Granda

U poslednjoj epizodi "Zvezde Granda“ otkriveno je da će Saša Popović da krsti sina Marije Šerifović, malenog Maria.

Ovo saznanje dogodilo se tokom emisije, kada je Svetlana Ceca Ražnatović ušla u raspravu sa Marijom oko glasanja i optužila Popovića da sve češće tokom "Zvezda Granda“ staje u Šerifovićkinu odbranu, na šta je Popović odgovorio da mora jer će se uskoro okumiti.

- Ma sram vas bilo, majke mi, ovo je skandalozno - rekla je Ceca nakon što njena kandidatkinja nije osvojila dovoljan broj glasova i nakon što je Marija uputila niz kritika na račun ponašanja na sceni.

Ceca Ražnatović nije posustala sa svojom borbom oko glasanja, te je ljutitim tonom postavila pitanje Mariji.

- A ti izvodiš akrobacije na sceni? - pitala je Ceca nakon Marijinih zamerki njenoj kandidatkinji.

foto: Damir Dervišagić

- Boga mi, ja da - odgovorila je Šerifovićka, a Ceca je nastavila:

- Videli smo, ti staneš i pevaš. Koje ti akrobacije izvodiš? Ma ajde molim te.

Tu se umešao Saša Popović koji je stao u Marijinu odbranu, tvrdeći da je ona prepuna energije.

- Prvo, ja sam bio na Marijinom koncertu u Sava Centru, i to što sam video ja sam se stvarno šokirao. Tu energiju koju sam video od Marije, to odavno nisam video - istakao je on.

- Niko ne priča o Marijinoj energiji, a ti advokatu, kad se ne bi uključio da odbraniš Mariju, ja ne znam šta bi se desilo?!? Mi ovde ocenjujemo pevanje, ove devojke su oštećene - nastavila je Ceca da brani obe kandidatkinje iz ovonedeljnog duela.

foto: Printskrin/Instagram

- Ti si Marijin fan, tvrdim. Imam ovde koliko svedoka, nije to ništa novo – rekla je Ceca, na šta je Popović odgovorio da to nije tačno i da voli i poštuje Mariju isto kao i nju, što je Ražnatovićku još više razljutilo.

- Ćuti, Popoviću, ne brani je više. Prekini, ućuti se više. Kako neko krene na Mariju, on kao pevac neki tamo, kao petao skače - rekla je ljutito.

Saša Popović krsti sina Marije Šerifović

Nakon toga, Popović je sve iznenadio izjavom da će on krstiti Marijinog sina.

- Moram, ko će da krsti Maria, nego Saša Popović, ne može niko drugi – istakao je, a Bosanac je dodao:

- Kum nije dugme!

kurir.rs/grand/preneo I. L.

Bonus video:

00:15 Marija i Verica Šerifović u sukobu