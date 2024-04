BOLNA PROŠLOST MAJE NIKOLIĆ: Bez dinara sam došla, direktor škole mi je dao novac! Pozajmljivala haljine za nastupe...

U životu popularne pevačice Maje Nikolić, osim sjaja i reflektora, kriju se i trenuci ispunjeni nežnošću i srećom koji su urezani duboko sećanju, a ona je ekskluzivno otkrila koji joj je najsrećniji trenutak u karijeri.

Pevačica je bez oklevanja otkrila svoje sećanje na jedan od najznačajnijih događaja tokom njene karijere, ističući da joj je jedna osoba posebno pomogla.

–Što se tiče karijere, najsrećniji trenutak bio je 7. februara 1994. godine kada sam iz školske klupe pobedila, autobusom Niš – Ekspresom, direktor škole mi je dao novac, jer moji roditelji nisu bili bogati i došla sam sa pozajmljenom haljinom iz butika u koji me je odvela prijateljica. Bez dinara sam došla i osvojila tri prve nagrade sa pesmom „Odlazi“ i tada je krenula moja karijera. Postala sam popularna u bivšoj Jugoslaviji, sve moje turneje su krenule kada sam imala 18 godina, to je prosto za mene bilo čudo – ispričala je Maja.

Podsetimo, Maja je poznata po svojoj iskrenosti, pa je tako nedavno govorila i o pevačima koji su, po njenom mišljenju, najveći šmekeri na estardi, za koje nije štedela komplimente.

– Od naših pevača Aco Pejović, on odlično izgleda. Inače moj drug i volim ga sto godina, mnogo dobro izgleda. Lukas mi je fantastičan po harizmi, ima onaj svoj šmekerski gard. Kad mu čujem glas, kad kaže „Majo, pa je l’ si to ti?“ sa onim svojim promuklim glasom jer ima pet koncerata nedeljno. Sa Lukasom sam sa trinaest godina počela turneju u Švajcarskoj. On je šmeker, ja ne volim manekenske muškarce, volim harizmu. Na prvom mestu mora da bude duhovit, da ume da me nasmeje – rekla je ona.

