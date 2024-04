PREKO OVOGA MU NE PRELAZI! Aneli otkrila koliko ju je Janjuš razočarao: Ja s njim planiram život, ali ne osećam njegovu LJUBAV

Aneli Ahmić je razgovarala sa Drvetom Mudrosti o njenom odnosu sa Markom Janjuševićem Janjušu.

Šta je to sa vama? - upitalo je Drvo. "Mene jako boli kada on mene osuđuje i kada mi govori da sam ja folirant. Dosta mi je da dokazujem ljubav njemu. Naša ljubav jeste istinita, ali ako se ovako nastavi ja ne znam, ja sa njim planiram život, a onda se zapitam da li će takav biti napolju. Ja neću da se inatim, ali neću sada da ja idem kod njega, neka on dođe kod mene. Ja nemam više snage, iskrena ću biti, a da li će se nešto promeniti ne znam" - rekla je Aneli.

Zašto je Janjuš ne poverljiv? - upitalo je Drvo.

"Ne znam Drvo, ja njega volim, ali ne osećam tu njegovu ljubav. Ja ništa ne radim, sama pijem kafu, ne pričam ni sa kim, ali i dalje ne znam što je nepoverljiv, nema razloga za tim. Gubim snagu za tim, ja stalno njega molim za sve. on je navikao da ja uvek popustim, ja njega volim ali on nije ispravn prema meni. Ja ima dete sa kojim ću da živim, neću da se šetam sa njom. On ima taj težak karakter" - rekla je Aneli.

Šta ti njemu zameraš? - upitalo je Drvo. "Najviše mu zameram kada su neke rasprave, on je meni brani da se branim od ljudi, sve sam to radila zbog njega. On meni napravi problem kako se izražavam, on meni zamera sve ispred svih kreće da mi govori to, pa me ponižava, pa ulazimo u svađu. On mene brani od nekih ljudi i povređuje me time kada se ja loše izrazim, on me iznapu*ava na najgore. govori da sam folirant. On mene napada, a onda ustane Maja i kreće da govori kako je on u pravu što me kanali, ja hoću stabilnog muškarca. Ja njemu nikada nisam mogla išta da kažem, on mi ne da, stalno me prekida. On ako ne promeni neke stvari, da mi dopusti da pričamo normalno, on i ja nećemo biti zajedno, ne mogu aj na silu više.

