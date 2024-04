"ISKREN JE I DIREKTAN, KOD NJEGA JE HOĆEŠ ILI NEĆEŠ" Praktična žena o saradnji sa Sašom Popovićem: Nisu predviđali da ćemo trajati

Nataša Pavlović progovorila je o saradnji sa Sašom Popovićem i svojim počecima.

Iako je danas prepoznatljiva kao „Praktična žena“, njen prvi posao u „Grand“ produkciji bio je u okviru druge emisije.

– To je bilo preko Saše Popovića naravno, on je najprepoznatljiviji lik koji je ispred „Grand“ produkcije. Moj prvi posao je bio „Fantastic show“ koji je bio veoma zahtevan, radilo se na velikoj sceni, sa mnogo pevača i puno koreografija koje smo radili Saša Joksimović i ja. Sećam se da smo svakog dana mnogo vežbali kako bismo se se spremili za samo jednu emisiju. Pripreme su trajale ceo dan, ali je i samo snimanje trajalo dugo, sve se temeljno radilo - prisetila se Nataša koja je i danas izuzetno ponosna na taj angažman:

-To je možda jedna od poslednjih emisija i šou programa gde su numere bile fantastično osmišljene i snimane. To je bio moj prvi posao u Grand produkciji.

- Ipak, Grand mi je najviše prepoznatljiv po „Zvezdama Granda“, to je nešto što je teško za prevazići. To nije samo do pevača i takmičenja, već do celog koncepta koji je zaista nenadmašiv – iskrena je voditeljka.

Nataša je ispričala i kako je izgledao prvi susret sa Sašom Popovićem.

- Meni je on beskrajno drag kao lik, jednostavan je i lako smo se dogovorili oko svega. On je iskren i direktan, kod njega je hoćeš ili nećeš i idemo dalje. Nema sa Popovićem filozofije i uvijanja, tako da smo se lako dogovorili oko mog posla – tvrdi ona.

Iako je tokom godina rada na televiziji stekla veliko iskustvo, priznaje da je prelazak u autorske vode bio izazovan.

- Od samog početka sam radila nekako šou programe i oni jesu zahtevni, ali je autorska emisija, pogotovo koja ide svakog dana, neuporedivo zahtevnija. Prvo morate sve da osmislite od početka do kraja, a u šou programu vi ste u ulozi voditelja gde dobijate gotov scenario, a to je u odnosu na emisiju poput „Praktične žene“ za voditelja mnogo jednostavnije. Tako da „Praktičnu ženu“ ne mogu da uporedim sa nečim što do sad radila – kaže Nataša.

Nakon devet godina, Pavlovićeva je ponosna na svoj tim i uspeh koji su postigli, a u koji, priznaje, mnogi nisu verovali.

- Imam sjajan tim, malo je nas devojaka, zapravo nas četiri koje sve osmišljavamo, ali se rukovodimo svakodnevnim životom, šta sve sve dešava svima nama, a i btna je interekacija sa publikom koju imamo uglavnom preko Instagrama. Oni nam daju ideje, savete, žele da gostuju pa se i sami javljaju, tako da smo sad dosta uvežbani u odnosu na sam početak, kad je bilo dosta teže. Ponosna sam što trajemo, iako nam na početku nisu predviđali da ćemo ovoliko trajati, ali rad je tu presudan – zaključila je.

