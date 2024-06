TEŠKA ŽIVOTNA PRIČA VESNE ĐOGANI: Majka je ostavila u Zvečanskoj, a oca nikada nije upoznala: Kada sam ga pozvala rekli su mi...

Pevačica Vesna Đogani odrasla je u teškom siromaštvu, ali nehumani uslovi joj nisu toliko teško padali kao odvojenost od majke.

Naime, u jednom periodu života Vesna je bila smeštena u Zvečanskoj, gde ju je majka ostavila jer nije bila u mogućnosti da se brine o njoj.

foto: Kurir

- Jedno vreme sam bila u Zvečanskoj i to je bila jako velika trauma, sećam se toga iako sam bila baš mala. Sećam se da sam stalno tamo plakala. To vam je kao kad imate dete i ono je bolesno, ima temperaturu, i samo zove: “Mama, mama”, a mame nema, nikako da dođe. Tako da je to bilo jako teško za mene. Ipak razumem svoju majku, jer je bila primorana da to uradi, nije mogla da me izdržava i bilo joj je mnogo teško, mnogo je patila u tom periodu. Ali nema opravdanja za oca koji ostavi svoje dete i ne želi da bude ni u kontaktu sa njim. Međutim oprostila sam mu to, jer ne želim da trujem svoju dušu više takvim stvarima - priča ona.

Nekoliko meseci je provela u Zvečanskoj, a onda je majka uspela da se snađe i da ponovo budu zajedno.

foto: Printscreen/Instagram

- Mama je u tom periodu jako patila, bila je van sebe, zato je na sve moguće načine tražila nekog da me zbrine. Upoznala je naše današnje kumove, to su ljudi koji su radili sa njom u fabrici. Ona je toliko plakala i oni su se sažalili, nisu imali dece, te su me oni izvukli iz Zvečanske i od tada sam bila kod njih. Do sedme godine sam živela sa njima, dok mama nije sredila svoju stambenu situaciju, pa sam tada prešla kod nje, ali sam stalno bila na relaciji majka i kumovi - ispričala je ranije pevačica.

"Ne, ti ne postojiš"

Iako je otac ostavio nju i njenu majka Vesna je smogla snage da sa njim stupi u kontakt, ali bezuspešno.

foto: Printscreen/youtubeVesna Djogani Vlog

- Na nagovor drugarice Katarine sam jednom pokušala da ga okrenem. Našle smo telefon i ja sam pozvala, a javila se njegova tadašnja supruga Vera. Ja sam rekla: “Dobar dan, ja sam Vesna, vaš suprug je moj tata. Samo sam želela da vam kažem da ja postojim”. Ona mi je na to samo odgovorila: “Ne, ti ne postojiš. Nemoj više da nas zoveš”, i prekinula je vezu. Od tada više nisam nikad pokušavala da ga nađem - ispričala je Vesna jednom prilikom.

kurir.rs/blic

Bonus video:

02:05 ESTRADA JE BARA PUNA SUJETNIH KROKODILA Pevačica bez dlake na jeziku: Nekada nemaju meru niti granicu! OVO JE NAJVIŠE POGAĐA