U JEKU SKANDALA OKO MAMINE UDAJE OTKRIVENO ŠTA RADI LAZIĆ! Mokar do kože, nategao čašu, a žena se ne odvaja od njega

Darko Lazić i njegova supruga Katarina Lazić uživaju za sve pare na odmoru.

I dok se i dalje spekuliše o tome da li se pevačeva majka Branka udala za izabranika Dragana Paunovića ili ne, pevač sa trudnom ženom se baškari daleko od Srbije.

U prilog tome svedoče fotografije koje svakodnevno objavljuju na društvenim mrežama.

Supružnici pokazuju kako im je lepo i da ih ne zanima šta se dešava u porodici.

Lazić je pobesneo zbog priča da se njegova majka udala, te je naveo da to nije istina i da planira da obavi ozbiljan razgovor sa partnerom svoje majke. Takođe, on je izjavio da smatra da se Paunović reklamira preko njih i da ih za to koristi.

Dok sam ja živ to se neće desiti! To šta oni pričaju i pišu, to mene ne zanima! Ko to pravoi sebi reklamu preko moje majke, to ćemo još da vidimo, ali evo sada kažem javno još jednom: Dok sam živ, to se neće desiti! Eto šta rade, da se nerviram dok sam sa decom i ženom na moru - rekao je besan Darko.

Sa druge strane njegova majka i izabranik se takođe fotografišu ali u Beču gde zajedno žive. Oni objavljuju fotografije, a na jednoj je pevačeva mama pokazala burmu.

