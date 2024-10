- Menja svoje stavove i izjave iz dana u dan, svakog dana iznosi neko drugo mišljenje. Mnogo je rekao užasnih i ružnih stvari, ali možda me je najviše iznerviralo kada je sada, kod Ivane Šopić na klipovima, rekao:"Znaš, Ivana, ona je uvek izvlačila to najgore iz mene". To, na primer. A on vređa i sve ostalo što radi... - priča Danica, koja je šokirana Terzinom pričom o veridbi.