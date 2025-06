- Nisam pristalica registracija, Šta znači to: "Otići ću u opštinu i registrovaću se". Brak je sveden na nivo automobila. Brak je gde Bog kaže: "To je to". Brak je odnos koji je iznedrio dete. Sav moj fokus i fokus moje porodice je ćerka. Brak je sam po sebi jedna velika žrtva, samo ja znam koliko sam se odricala za život i napredak u tom najintimnijem krugu. Imati nešto što je sagrađeno i ograđeno, a živeti u sistemu gde đavo samo potkopava je jako teško. Trudila sam se da budem veliki domaćin u kući. Nekada nisam želela da idem na turneje po dva tri meseca da se ne bih udaljavala od deteta. Jako je važno ne pričati o intimi, često zna da bude vulgarno. To bi bilo isto kada bih ja tebe pitala: "Jovana, kako izgleda tvoj odnos sa partnerom u četri zida? Koje poze volite?" To što držim porodicu van očiju javnosti, ne znam da li je recept za sreću... - govorila je Vendi i dodala: