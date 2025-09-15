Slušaj vest

Pevačica Nada Obrić, koja je usnimljena u invalidskim kolicima na aerodromu, otkrila je zašto mora da koristi pomagalo.

- Znate kako, ja imam velikih problema sa kukovima. Kao što znate, imala sam par operacija i ne mogu više. Mislim, ja mogu da hodam, ali kada putujem avionom, ja ne mogu toliko da pešačim, pogotovu kada prođem pasošku kontrolu, pa do gejta. To su kilometarske razdaljine, pa ja onda koristim te aerodromske usluge - rekla je Nada Obrić.

Problem sa kukovima

- Iako imam taj problem sa kukovima, ja idem redovno na fizikalne terapije, čak i treniram. Kada sam bila mlađa nisam o tome mislila, trebala sam još tada da ih sredim jer mi se hrskavica istrošila, ali nisam mogla toliko dugo da ne radim, jer je oporavak jako dug. U to vreme morala sam da biram da li ću da vodim računa o zdravlju ili o egzistenciji, izabrala sam ovo drugo, ali se sada jako kajem. Zdravlje mora da je uvek na prvom mestu.

Tri puta pobedila rak

Inače, Nada Obrić se tri puta lavovski borila sa opakom bolešću o čemu je uvek otvoreno govorila u javnosti.

- Znam ja od čega sam se razbolela. Stres je okidač, svakako. Imala sam mnogo stresova o kojima ne bih pričala i negde je moralo da eksplodira - rekla je Nada jednom prilikom.

Podsetimo, pevačica je nedavno otkrila je da je sve tehničke obaveze oko svoje smrti rešila na vreme, te da za nju to nije tabu tema. Ona je na Bežanijskom groblju kupila sebi grobno mesto.

